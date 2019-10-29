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Две иностранки пострадали в столкновении легковой машины и минивэна в Раваи

Микроавтобус с туристами столкнулся с готовившимся выполнить разворот седаном на шоссе Wiset Rd. в Раваи. В результате аварии травмы получили находившаяся в минивэне туристка и управлявшая легковой машиной экспатка (предположительно из Франции).

Новости Пхукета

29 Октября 2019, 10:22 AM
Фото: Муниципалитет Чалонга

Фото: Муниципалитет Чалонга

Фото: Муниципалитет Чалонга

Фото: Муниципалитет Чалонга

Фото: Муниципалитет Чалонга

Фото: Муниципалитет Чалонга

Фото: Муниципалитет Чалонга

Фото: Муниципалитет Чалонга

Как рассказали The Phuket News в муниципальной службе спасения Чалонга, авария на Wiset Rd. произошла около 11:30 утра понедельника, 28 октября. После инцидента пострадавших женщин доставили в две разные негосударственные больницы. Находившаяся в микроавтобусе туристка получила травму плеча, управлявшая седаном иностранка серьезных травм избежала.

Как пояснил капитан Джарат Лемпан из полиции Чалонга, седан выехал на шоссе с прилегающей улицы и начал перестраиваться в зону для разворота, когда в его правый бок врезался двигавшийся по направлению от Раваи к Чалонгу микроавтобус. Обвинения по факту аварии полиция планирует предъявить управлявшей седаном женщине. В беседе с The Phuket News капитан Лемпан упомянул ее под именем Хелен.

«Госпоже Хелен будут предъявлены обвинения в опасном вождении, повлекшем за собой причинение травм и порчу частной собственности», – отметил капитан Лемпан.

 

 

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