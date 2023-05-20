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Две гранаты изъяли на Пхукете в ходе антинаркотического рейда

Центральный участок полиции Пхукета отчитался об очередной серии антинаркотических рейдов на территории округа Мыанг-Пхукет. В этот раз, кроме метамфетамина в таблетках и кристаллах, изъяли два пистолета и две осколочные гранаты. Мужчина, у которого нашли гранаты, заявил, что их ему оставил на хранение друг.

Иккапоп Тхонгтуб

21 Мая 2023, 09:00 AM
Гранаты, пистолеты и наркотики, изъятые у трех арестованных в Вичите местных жителей. Фото: Phuket Provincial Police

Гранаты, пистолеты и наркотики, изъятые у трех арестованных в Вичите местных жителей. Фото: Phuket Provincial Police

Информация о двух изъятых пистолетах и двух гранатах содержится в последнем «пятничном отчете» о работе сотрудников центрального участка полиции Пхукета на территории других отделов, в данном случае – участков Вичита, Чалонга и Пхукет-Тауна.

Подобные отчеты публикуются без какой-либо четкой периодичности с прошлого года, объединяет их то, что руководит всеми операциями заместитель начальника полиции Пхукета подполковник Пичит Тхонгто. В этот раз разрыв в публикациях отчетов составил несколько месяцев, хотя это не означает, что рейды не проводились.

Отчет, опубликованный 19 мая, состоит из пяти частей, из которых особо примечательна первая. В ней говорится о трех арестованных в Вичите подозреваемых, фигурирующих в документе как Сувит Анчананон (Бенц, Вит), Парадорн Дечакун (Кат) и Варийрак (Прэу) Анинам.

Среди изъятого значатся:

  • Осколочная граната Тип 82-2S китайского производства,
  • Осколочная граната М19А2 американского производства,
  • Кустарно изготовленный однозарядный пистолет (тай прадит),
  • Фабрично изготовленный пистолет Smith and Wesson,
  • Боеприпасы различных калибров,
  • 49,3 г метамфетамина в кристаллах (я-айс),
  • 314 содержащих метамфетамин таблеток (яба).

Всех арестованных доставили в полицейский участок Вичита, где им предъявили обвинения по соответствующим статьям законодательства. При этом полиция вновь не уточнила, почему сотрудники участка в Вичите не привлекались к самой операции, а ее пришлось проводить штабу по всей провинции.

В ходе других рейдов были арестованы еще пять человек, у которых изъяли разные объемы метамфетамина в таблетках и кристаллах. В двух случаях количества были крупными – у Ссиримы Сэджуна изъяли 402 таблетки ябы, а у Сурапонга Джутакорнпонга и Адитхепа Атхипонгтхапорна – 1174 таблетки.

 

 

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