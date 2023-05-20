Две гранаты изъяли на Пхукете в ходе антинаркотического рейда

Центральный участок полиции Пхукета отчитался об очередной серии антинаркотических рейдов на территории округа Мыанг-Пхукет. В этот раз, кроме метамфетамина в таблетках и кристаллах, изъяли два пистолета и две осколочные гранаты. Мужчина, у которого нашли гранаты, заявил, что их ему оставил на хранение друг.

Иккапоп Тхонгтуб

21 Мая 2023, 09:00 AM

Гранаты, пистолеты и наркотики, изъятые у трех арестованных в Вичите местных жителей. Фото: Phuket Provincial Police