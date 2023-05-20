Две гранаты изъяли на Пхукете в ходе антинаркотического рейда

Информация о двух изъятых пистолетах и двух гранатах содержится в последнем «пятничном отчете» о работе сотрудников центрального участка полиции Пхукета на территории других отделов, в данном случае – участков Вичита, Чалонга и Пхукет-Тауна.
Подобные отчеты публикуются без какой-либо четкой периодичности с прошлого года, объединяет их то, что руководит всеми операциями заместитель начальника полиции Пхукета подполковник Пичит Тхонгто. В этот раз разрыв в публикациях отчетов составил несколько месяцев, хотя это не означает, что рейды не проводились.
Отчет, опубликованный 19 мая, состоит из пяти частей, из которых особо примечательна первая. В ней говорится о трех арестованных в Вичите подозреваемых, фигурирующих в документе как Сувит Анчананон (Бенц, Вит), Парадорн Дечакун (Кат) и Варийрак (Прэу) Анинам.
Среди изъятого значатся:
- Осколочная граната Тип 82-2S китайского производства,
- Осколочная граната М19А2 американского производства,
- Кустарно изготовленный однозарядный пистолет (тай прадит),
- Фабрично изготовленный пистолет Smith and Wesson,
- Боеприпасы различных калибров,
- 49,3 г метамфетамина в кристаллах (я-айс),
- 314 содержащих метамфетамин таблеток (яба).
Всех арестованных доставили в полицейский участок Вичита, где им предъявили обвинения по соответствующим статьям законодательства. При этом полиция вновь не уточнила, почему сотрудники участка в Вичите не привлекались к самой операции, а ее пришлось проводить штабу по всей провинции.
В ходе других рейдов были арестованы еще пять человек, у которых изъяли разные объемы метамфетамина в таблетках и кристаллах. В двух случаях количества были крупными – у Ссиримы Сэджуна изъяли 402 таблетки ябы, а у Сурапонга Джутакорнпонга и Адитхепа Атхипонгтхапорна – 1174 таблетки.