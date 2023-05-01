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Две аварии с летальным исходом произошли на Пхукете утром 1 мая

Два человека погибли в мотоциклетных авариях на Пхукете утром 1 мая. Первый инцидент произошел в Таланге, второй – в Раваи.

Новости Пхукета

1 Мая 2023, 11:33 AM
Авария в Раваи утром 1 мая. Фото: Ruamjai Foundation

Авария в Раваи утром 1 мая. Фото: Ruamjai Foundation

Авария в Таланге утром 1 мая. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Авария в Таланге утром 1 мая. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Данные ThaiRSC по смертности в ДТП на Пхукете с начала года. Из смертей 1 мая учтена только одна. Фото: ThaiRSC

Данные ThaiRSC по смертности в ДТП на Пхукете с начала года. Из смертей 1 мая учтена только одна. Фото: ThaiRSC

Сообщение об аварии на центральном перекрестке в Таланг-Тауне поступило в полицию в 5:50 утра, при этом полицейским не пришлось долго ехать до места событий, поскольку участок находится буквально в 300 м от светофора. Информацию в редакцию Khao Phuket (тайской версии The Phuket News) передали сами полицейские.

Согласно предварительным данным, два мотоцикла столкнулись при одновременном проезде перекрестка – один водитель начал движение до разрешающего сигнала светофора, тогда как второй пытался проехать перекресток, когда ему уже загорелся красный. В результате аварии погиб 17-летний подросток, 30-летний мужчина был госпитализирован с травмами.

Об аварии в Раваи известно от работавшей на месте событий службы спасения Ruamjai Foundation и из постов в социальных сетях. Инцидент произошел в неуказанное время в районе Vivi Resort и Alphabeto Resort. На обычно не загруженной дороге столкнулись мотоцикл и легковой автомобиль, управлявший байком человек скончался от полученных травм на месте. О личности мотоциклиста ничего неизвестно, равно как и об обстоятельствах ДТП.

В статистике Комитета по дорожной безопасности Таиланда (ThaiRSC) пока что значится только одна гибель в ДТП на Пхукете за 1 мая, однако в последний раз данные обновлялись в 9:00 утра, следующее обновление должно произойти в полдень. Общее число погибших с начала 2023 года – 53 человека против 36 человек за аналогичный период 2022 года.

 

 

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