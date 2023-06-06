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Две аварии произошли ночью на одном и том же перекрестке в Пхукет-Тауне

Сразу две дорожные аварии произошли в ночь с 5 на 6 июня на перекрестке у школы Satree Phuket School. В первом случае была госпитализирована женщина, во втором – мужчина. О предъявлении обвинений водителям ничего не сообщалось.

Новости Пхукета

6 Июня 2023, 02:17 PM
Последствия вылета с дороги седана у Satree Phuket School. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Последствия вылета с дороги седана у Satree Phuket School. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Последствия вылета с дороги седана у Satree Phuket School. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Последствия вылета с дороги седана у Satree Phuket School. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Последствия вылета с дороги седана у Satree Phuket School. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Последствия вылета с дороги седана у Satree Phuket School. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Столкновение мотоциклов у Satree Phuket School. Фото: Wutthipong Preecharat

Столкновение мотоциклов у Satree Phuket School. Фото: Wutthipong Preecharat

Столкновение мотоциклов у Satree Phuket School. Фото: Wutthipong Preecharat

Столкновение мотоциклов у Satree Phuket School. Фото: Wutthipong Preecharat

Столкновение мотоциклов у Satree Phuket School. Фото: Wutthipong Preecharat

Столкновение мотоциклов у Satree Phuket School. Фото: Wutthipong Preecharat

О первом ДТП, произошедшем в районе 23:05, сообщил на своей странице в Facebook сотрудник скорой помощи Вутхипонг Причарат. Согласно его публикации, перед школой Satree столкнулись два мотоцикла. После аварии неназванная женщина была доставлена в больницу Vachira Phuket Hospital.

При этом на странице господина Причарата в Facebook указывается, что он сам в детстве учился в Satree Phuket School. А в качестве места работы у него указана больница Vachira. 

Второе ДТП произошло в 1:40 ночи. В этот раз спасатели Kusoldharm Foundation доставили в больницу Bangkok Hospital водителя седана Honda City.

По неназванной причине машина под управлением 23-летнего Супачая Чангванга вылетела с проезжей части, сбила дорожный знак, повредила водопровод и врезалась в школьный забор, сообщает газета Khao Phuket, версия The Phuket News на тайском языке.

О предъявлении обвинений водителям ничего не сообщалось, хотя Khao Phuket прямо пишет, что во втором случае был причинен ущерб государственной собственности. Сотрудники полиции выезжали на оба ДТП.

 

 

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