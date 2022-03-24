Двадцатилетний тайский бадминтонист выиграл Открытый чемпионат Германии

Тайские бадминтонист Кунлавут Витидсарн выиграл Открытый чемпионат Германии в мужском одиночном разряде, завоевав свой первый титул на мировых турах Всемирной федерации бадминтона. До этого 20-летний спортсмен уже трижды играл в финалах и трижды его побеждал один и тот же соперник – Виктор Алексен из Дании.

Новости Пхукета

26 Марта 2022, 12:00 PM

Фото: Bangkok Post

В финале German Open, который проходил 13 марта в городе Мюльхайм-ан-дер-Рур представитель Таиланда победил Лакшйю Сена из Индии со счетом 21:18, 21:15. Призовые победителя составили около 445 тыс. бат, индус за второе место получил вдвое меньше.

Глава Федерации бадминтона Таиланда Патама Лисвадтракун отметил, что Витидсарн по итогам сезона может пробиться в первую десятку мирового рейтинга, в котором сейчас находится на 20 строчке.

Победитель German Open – воспитанник бангкокской школы Banthongyord Badminton School, из которой также вышла Ратчанок Интанон, занимающая первое место в рейтинге среди женщин. Правда, с турнира в Германии ей пришлось сняться после 1/16 финала из-за положительного теста на коронавирус. Зато тайская сборная в смешанном разряде не просто осталась, но и выиграла соревнования в своем разряде. Победителями стали – Дечапон Пуаваранукрох и Сапсири Тэраттаначай, которые затем дошли до полуфинала на Открытом чемпионате Англии. Кунлавут Витидсарн на острове не преуспел, проиграв в 1/8 финала Джонатану Кристи из Индонезии.