Два жителя Пхукет-Тауна задержаны с 2000 таблеток метамфетамина

Двое жителей Soi Yaowarat 2/1 были задержаны полицией в четверг, 13 июня. В ходе обыска в доме, где находились 23-летний Нантхават Инванна и 22-летний Пхонгсатхорн Луарнгса-Ард, полицейские обнаружили несколько свертков с таблетками оранжевого цвета. Таблетки оказались метамфетамином в суммарном количестве свыше 2 тыс. штук.
Нантхават Инванна Пхонгсатхорн Луарнгса-Ард были доставлены в полицейский участок Пхукет-Тауна. Молодым людям предъявлены обвинения в хранении наркотических средств первой категории с целью продажи.
Напомним, что 11 июня в соседнем переулке Soi Yaowarat 2/2 был задержан другой местный житель, некто Вирачаяпон Киттикунакан. У него полицейские изъяли 21 таблетку метамфетамина и свыше 500 г наркотика в кристаллической форме. Ему также предъявили обвинения в хранении наркотических средств первой категории с целью продажи.