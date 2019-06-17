Два жителя Пхукет-Тауна задержаны с 2000 таблеток метамфетамина

Полиция Пхукет-Тауна сообщила о втором за три дня успешном антинаркотическом рейде на Yaowarat Rd. в Пхукет-Тауне. В ходе операции, проведенной 13 июня, там были задержаны двое молодых мужчин с наркотиками.

Иккапоп Тхонгтуб

17 Июня 2019, 03:01 PM

Фото: Полиция Пхукета

Двое жителей Soi Yaowarat 2/1 были задержаны полицией в четверг, 13 июня. В ходе обыска в доме, где находились 23-летний Нантхават Инванна и 22-летний Пхонгсатхорн Луарнгса-Ард, полицейские обнаружили несколько свертков с таблетками оранжевого цвета. Таблетки оказались метамфетамином в суммарном количестве свыше 2 тыс. штук.

Нантхават Инванна Пхонгсатхорн Луарнгса-Ард были доставлены в полицейский участок Пхукет-Тауна. Молодым людям предъявлены обвинения в хранении наркотических средств первой категории с целью продажи.

Напомним, что 11 июня в соседнем переулке Soi Yaowarat 2/2 был задержан другой местный житель, некто Вирачаяпон Киттикунакан. У него полицейские изъяли 21 таблетку метамфетамина и свыше 500 г наркотика в кристаллической форме. Ему также предъявили обвинения в хранении наркотических средств первой категории с целью продажи.