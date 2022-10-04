Два водителя такси оштрафованы в связи с конфронтацией в Камале

Полиция Пхукета и местный офис Департамента наземного транспорта (PLTO) приняли меры в отношении двух ключевых участников конфликта между таксистами, разгоревшегося вечером 1 октября у Cafe del Mar в Камале и вызвавшего резонанс в интернете. И женщина из JustGrab, и работающий у клуба местный таксист-мужчина оштрафованы и временно лишены лицензий.

Новости Пхукета

Как объявила PR-служба администрации Пхукета со ссылкой на заявление начальника полиции генерал-майора Сермпхана Сириконга, приехавшая за пассажирами в Cafe Del Mar госпожа Нарумон из Grab (фамилия женщины не указана) была оштрафована на 2 тыс. бат, а действие ее лицензии было приостановлено на 30 дней в связи с использованием «не авторизованного» приложения для заказа такси.

Женщина является оператором не основного сервиса Grab, а Just Grab, действующего только в Пхукет-Тауне (включая Рассаду), в Патонге и Кароне. Камала в зону получения заказов не входит, поэтому ехать за пассажиром к Cafe del Mar она не имела права.

Работающий у пляжного клуба Вилат Сойсон также лишился лицензии на оказание услуг такси на 30 дней. В рамках отдельного разбирательства он также компенсировал госпоже Нарумон 5000 бат за ущерб, причиненный ее автомобилю в ходе конфронтации.

Кроме того, как заявил генерал Сирипонг, мужчина лишился лицензии (видимо, обычных водительских прав) на 30 дней за нарушение общественного порядка на дороге, угрозы, оскорбления и создание помех другим водителям и пассажирам в соответствии со статьей 54(4) Закона о моторизованном транспорте.

Как сообщалось ранее, конфронтация между дежурящими у Cafe del Mar таксистами и женщиной из JustGrab, приехавшей к клубу за пассажирами, произошел вечером 1 октября.

Три или четыре местных водителя заблокировали прибывшую чужую машину, не давая ей выехать. Один из шоферов – упомянутый выше господин Сойсон – нанес по автомобилю несколько ударов, повредив кузов. В полицию, как следует из опубликованных после этого заявлений, обратились обе стороны.

На следующий день господин Сойсон рассказал журналистам и PLTO, что в вечер происшествия к нему подошел потенциальный клиент, которому нужно было ехать в Патонг. Таксист заявил, что готов поехать за 400 бат, но пассажир заказал машину через приложение за 200 бат.

«Я не был заинтересован», – сказал господин Сойсон.

Однако в момент прибытия указанной машины – красного MG госпожи Нарумон – началась конфронтация с активным участием господина Сойсона, который участвовал в блокировании машины, а также нанес несколько ударов по автомобилю. Потом на место событий вызвали полицию.

В беседе со СМИ и PLTO господин Сойсон дал пространные объяснения, в которых заявил, что согласился с требованием компенсировать ремонт поврежденного им автомобиля, но на самом деле он по машине не бил, а повреждения на кузове образовались, когда машина толкнула его самого, стоявшегося перед ней и препятствовавшего выезду.

«Я просто защищал себя», – заявил таксист.

«Я хочу попросить всех независимо от рода занятий вести деятельность должным образом и в соответствии с законами. Провинциальная полиция Пхукета будет строго и непреклонно разбираться с нарушителями законов, обеспечивая справедливость в обществе и способствуя миру и порядку ради создания позитивного имиджа Пхукета и формирования уверенности среди людей и туристов», – приводятся в заявлении полиции слова генерала Сириконга.

Публичный конфликт у Cafe del Mar, ставший уже минимум вторым с начала года, был прокомментирован на уровне администрации провинции (заявление PR Phuket) и руководства провинциальной полиции (заявление Phuket Provincial Police). Непосредственно сам бизнес, работающий на Пхукете под международными туристическими брендами, ничего не сказал о своем отношении к произошедшему.

В настоящий момент неизвестно, намерены ли представители индустрии гостеприимства попробовать повлиять таксистов, обслуживающих их клиентов и формирующих у них впечатление не только об отдыхе на Пхукете, но и о конкретных пляжных клубах, отелях и других брендированных заведениях.

Напомним, что ранее аналогичные конфликты между местными таксистами и водителями онлайн-сервисов происходили у пирса в Рассаде и в аэропорту Пхукета. В первом случае полиция заявила, что «правы обе стороны», а во втором выписала таксисту онлайн-сервиса штраф, но тот отказался его платить, потребовав объяснений от губернатора.