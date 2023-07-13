Два утонувших ребенка госпитализированы в критическом состоянии на Пхукете

Пхукетские медики пытаются спасти жизни двух мальчиков в возрасте примерно 4-5 лет, утонувших 12 июля в Раваи и доставленных в больницу в критическом состоянии. Предположительно, несчастный случай произошел в неком естественном водоеме недалеко от пляжа Най-Харн, но официальные лица не раскрыли никаких подробностей инцидента.

Иккапоп Тхонгтуб

Двое мальчиков в возрасте 4-5 лет утонули на Soi Naya. Фото: Aroon Solos

Двое мальчиков в возрасте 4-5 лет утонули на Soi Naya. Фото: Aroon Solos

Спасатели из Раваи получили сообщение о двух утонувших мальчиках в 16:32 дня 12 июля, сообщил мэр района Арун Солос. Место происшествия было указано как комплексе Baan Bua на Soi Naya, который находится недалеко от озера на Най-Харне

В тексте приводится четкая хронология, показывающая, что спасатели действовали максимально оперативно и без задержек:

16:32 – Получение вызова.

16:38 – Прибытие скорой помощи на место событий. Дети живы, но без сознания, наблюдается затруденное дыхание. Спасатели применяют кислород и оказывают помощь, параллельно вызывая оборудованную скорую помощь из Chalong Hospital. Один ребенок перестает дышать, спасатели приступают к сердечно-легочной реанимации (CPR).

16:48 – Скорая помощи из Chalong Hospital прибывает на место событий.

16:58 – Скорая помощь из больницы и скорая помощь муниципальных спасателей везут детей в больницу. Ребенку в состоянии клинической смерти проводится CPR.

17:08 – Обе машины прибывают в Chalong Hosputal. Оба ребенка без сознания.

17:30 – Больница уведомляет, что у второго ребенка появился пульс, но он без сознания.

18:00 – Оба ребенка живы, пульс у обоих есть. Врачи готовятся к перевозке детей в Vachira Phuket Hospital, главную больницу провинции.

Редакция «Новостей Пхукета» попыталась уточнить информацию поздно вечером 12 июля. Ответ пока не получен.

Напомним, что 2 мая также в Раваи утонул 10-летний мальчик из Украины Даниэль Андреев. Ребенка вернули к жизни после 10 минут клинической смерти, но он до сих пор не вышел из комы.

Родителям при поддержке пхукетского и международного сообщества удалось организовать транспортировку мальчика в одну из лучших больниц Бангкока, где врачи приложили все усилия для его спасения.

В пятницу, 7 июля, Даниэль вернулся на Пхукет, мальчик по-прежнему находится в коме, но медики и семья отмечают значительный прогресс в активности мозга. Подробнее читайте здесь.