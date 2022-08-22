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Два участка Srisoonthorn Rd. останутся сегодня без света

Управление энергоснабжения провинций (РЕА) сообщило об отключении электричества в частях тамбонов Срисунтхорн и Чернг-Талей во вторник, 23 августа.

Новости Пхукета

23 Августа 2022, 08:00 AM
Первая зона отключения. Изображение: РЕА

Первая зона отключения. Изображение: РЕА

Вторая зона отключения. Изображение: РЕА

Вторая зона отключения. Изображение: РЕА

Как следует из уведомления, опубликованного офисом РЕА в Таланге, с 9:00 утра до 16:30 дня электричества не будет на участке Srisoonthorn Rd. от магазина Chic Furniture (недалеко от памятника Героиням) до дороги к поселку Somboonsab Village.

В то же время, с 9:00 до 16:30, свет отключат и в районе Лагуны. Без электричества останется участок Srisoonthorn Rd. от муниципалитета Чернг-Талей до отделения Kerry Express и магазина Party Store после уже поворота шоссе на юг. Также света не будет на Soi Cherng Talay 16 вплоть до самой Лагуны, и в нескольких других переулках отходящих от Srisoonthorn Rd. в указанной выше части.

РЕА приносит извинения за возможные неудобства. Получить дополнительную информацию можно в офисе ведомства в Таланге по телефону 076-386882 или по телефону горячей линии 1129.



 

 

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