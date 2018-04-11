Два туристических спидбота сгорели у пирса в провинции Пханг-Нга

Три человека пострадали в результате пожара у пирса в Таб-Ламу (провинция Пханг-Нга) в первой половине дня 11 апреля.

11 Апреля 2018 16:07:52

Полиция получила сообщение о пожаре у пирса Por Duang Thaweeporn 1 около 11:00 утра среды, 11 апреля, сообщает Bangkok Post.

Когда полицейские и работники экстренных служб прибыли на место событий, огнем были охвачены два скоростных катера. Пожарные успешно потушили огонь, пострадавшие в результате пожара двое тайских граждан и гражданин Мьянмы были доставлены в ближайшие больницы.

Как выяснила полиция, возгорание изначально произошло на борту спидбота компании Da Marine, который находился у пирса. Незадолго до инцидента судно было вынуждено преврать поездку к Симиланским островам из-за неисправности двигателя и вернуться в точку отправления для инспекции и ремонта. После начала пожара огонь перекинулся на другой спидбот, находившийся неподалеку.

Причину пожара полиция пока не установила.