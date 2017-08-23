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Два туриста из Китая попали в отбойное течение на Най-Харне

Пляжные спасатели Пхукета в очередной раз обратились к туристам с призывом не забывать, о том что море может быть крайне опасно в сезон муссона.

Новости Пхукета

23 Августа 2017 10:43:52

Новая просьба помнить о безопасности во время посещения пляжей прозвучала после того, как вечером 22 августа помощь потребовалась двум китайским туристам, попавшим в отбойное течение на пляже Най-Харн.

Спасатели вовремя успели среагировать на ситуацию и помочь отдыхающим выбраться на берег, однако одного из туристов все же пришлось затем отправить в больницу. Инцидент, как сообщили представители Phuket Lifeguard Service, произошел в 16:25 вечера, то есть за 5 минут до окончания дежурства спасателей на пляже.

Отметим, что только за день до этого глава Phuket Lifeguard Service Пратхают Чуаюань через средства массовой информации напоминал о том, что в низкий сезон купание разрешено лишь в тех местах, где установлены двухцветные красно-желтые флаги. При этом расположение безопасных зон не постоянно, и тот участок пляжа, где можно было купаться утром, может стать опасным к вечеру.

«Помните, что плавать можно только между красно-желтыми пляжами», – напоминал Пратхают Чуаюань.

В этом году спасатели выпустили специальное трехминутное видео на тайском и английском языках, в котором рассказывается о базовых правилах безопасности при посещении пляжей. В настоящий момент спасатели работают над китайской и русской версиями ролика. Глава Phuket Lifeguard Service надеется, что видео будут транслироваться в отелях и в аэропорту Пхукета.

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