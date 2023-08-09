Два туриста госпитализированы после ДТП в Кароне

Турист и туристка из Китая были доставлены в больницу с подозрениями на переломы после мотоциклетной аварии в Кароне в первой половине дня 9 августа. У женщины особо пострадало лицо – спасатели сообщили и о большой потере кожного покрова, и о возможных переломах обеих скуловых костей. Мужчину госпитализировали с подозрением на вывих плеча и перелом ноги.

Новости Пхукета

Мужчина и женщина из Китая пострадали в ДТП на холме в Кароне. Фото: Tourist Police

Мужчина и женщина из Китая пострадали в ДТП на холме в Кароне. Фото: Tourist Police

Мужчина и женщина из Китая пострадали в ДТП на холме в Кароне. Фото: Tourist Police

Мужчина и женщина из Китая пострадали в ДТП на холме в Кароне. Фото: Tourist Police

Сообщение о мотоциклетном ДТП в тамбоне Карон было опубликовано после полудня 9 августа на странице туристической полиции. Вместе с полицейскими, сообщившими об инцидента, на место аварии прибыла машина быстрого реагирования Rescue Team Volunteers Phuket и скорая помощь Kusoldharm Foundation.

Туристическая полиция не указала время ДТП, но работавшие на месте событий медики подтвердили «Новостям Пхукета», что оно произошло в первой половине того же дня. Управлявший скутером турист из Китая сам не справился с техникой, другие транспортные средства не были вовлечены в ДТП.

Спасатели Rescue Team Volunteers Phuket сообщили, что неназванный китаец был госпитализирован с повреждением кожного покрова на ноге и подозрениями на вывих плеча и перелом лодыжки.

Женщина потеряла много кожи на ногах, руках и лице. Также спасатели подозревают у нее переломы обеих скуловых костей, но рентген проводился уже в больнице, когда спасатели отправились на следующий вызов.

«Полнолицевые шлемы, возможно, предотвратили бы все травмы лица», – предполагается в публикации Rescue Team Volunteers Phuket. О том, что лицо пострадало и у мужчины, в сообщении не говорится, но на фото видна кровь у него на подбородке.

Согласно данным Фонда дорожной безопасности Таиланда (ThaiRCS), за период 1 января по 9 августа 2023 года в дорожных авариях на Пхукете погиб уже 91 человек, госпитализированы с травмами различных степеней тяжести были были свыше 13,1 тыс. человек.

В среднем Пхукет фиксирует порядка трех смертей в неделю и около 415 госпитализаций (и это только те случаи, которые удается зафиксировать). Показатель смертности в полтора раза выше прошлогоднего, количество госпитализаций – выше на треть, чем в 2022 году.