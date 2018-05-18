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Два тинейджера и 52-летняя женщина задержаны за поджог

Полиция задержала двух мужчин и женщину по делу о поджоге пикапа в поселке Eakkachai Villa в Срисунторне вечером 30 апреля.

Иккапоп Тхонгтуб

18 Мая 2018 11:03:48

Фото: Полиция Таланга
Фото: Полиция Таланга

О задержании подозреваемых было объявлено на пресс-конференции, состоявшейся в четверг, 17 мая. Однако выступавший перед прессой шеф полиции Таланга полковник Тирават Лиамсуван был скуп на подробности.

По словам полковника, за поджог были задержаны 18-летний Виват Сингкала, 19-летний Пурачарт Джитманан и 52-летняя «госпожа Ван». Последнюю полиция считается организатором преступления. Во всяком случае, ей предъявлены обвинения не только в поджоге, но и в вовлечении двух других лиц в противоправную деятельность.

Шеф полиции Таланга не уточнил, кому принадлежал пикап, который подожгли задержанные. Также офицер не сказал ничего о мотивах поджигателей.

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