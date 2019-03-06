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Два сотрудника Иммиграционного бюро задержаны за «подделку визовых штампов»

Два сотрудника Иммиграционного бюро Таиланда были задержаны в рамках кампании по борьбе с иностранными нарушителями визового режима.

6 Марта 2019, 10:19 AM
Фото: Apichart Jinakul / Bangkok Post

Фото: Apichart Jinakul / Bangkok Post

Как объявил на пресс-конференции 5 марта шеф Иммиграционного бюро Сурачет Хакпан, в ходе очередного раунда кампании по борьбе с нарушениями визового режима была вскрыта группа из трех граждан Таиланда, предоставлявшая иностранцам услуги по беспрепятственному въезду в страну через аэропорт Suvarnabhumi.

В состав группы входили два сотрудника Иммиграционного бюро, работавшие на паспортном контроле в аэропорту, а также гражданка Таиланда, выступавшая в роли «фиксера» и непосредственно работавшая с клиентами. Cтоимость услуги составляла 50 тыс. бат.

Как заявил генерал-лейтенант Хакпан, сотрудники иммиграционного бюро Ноппадон Буяван и Сомйот Фумвонгфу занимались «подделкой визовых штампов для нелегального въезда иностранцев в страну». В такой формулировке приводит слова генерала Bangkok Post. Судя по всему, задержанные сотрудники ведомства за деньги проставляли штампы на пребывание в стране лицам, которым при обычных условиях во въезде должно было быть отказано.

Оба задержанных сотрудника Иммиграционного бюро были уволены с занимаемых должностей, обоим предъявлены обвинения. Против их сообщницы также возбуждено дело. Выйти на группу удалось после задержания одного из ее клиентов, 22-летнего гражданина Камеруна Клинтона Насели.

Как пишет Bangkok Post, за те месяцы, в течение которых генерал Хакпан возглавляет Иммиграционное бюро, за «предоставление поддельных визовых штампов» были арестованы пять сотрудников ведомства и 37 «брокеров». Более 200 иностранцев были лишены разрешений на пребывание в стране.

 

 

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