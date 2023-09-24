Два ресторана Гордона Рэмзи открываются в Бангкоке

Холдинг Гордона Рэмзи готовится попробовать свои силы на ресторанной сцене Таиланда. Проба, впрочем, будет с минимальным уровнем риска и точно в таком же формате, в котором Рэмзи в последние годы открывает заведения по всему миру: от Вегаса и Катара до Гонконга и Куала-Лумпура.

Роман Воробьев

Шеф-повар, ресторатор и шоумен не планирует тягаться ни с Jay Fai (одна звезда Michelin) в уличной кухне, ни с Le Normandie by Alain Roux (две звезды Michelin) в современной французской. Британец прагматично дебютирует в Бангкоке с двумя кажуальными заведениями, нацеленными на широкую публику и предлагающими беспроигрышные блюда, ассоциирующиеся с шоу Рэмзи.

Локация выбрана соответствующая – новый торгово-развлекательный центр EmSphere Mall в Сукхумвите, открывающийся в декабре рядом с EmQuartie и Emporium. Местным партнером Рэмзи выступит Tanachira Group, далекая от ресторанного дела, но близкая к именно такому ритейлу.

На наземном уровне EmSphere будет работать Bread Street Kitchen & Bar. Именно с этим заведением Рэмзи выходил на рынок Сингапура, известный своим многонациональным экспатским сообществом. Его же британец выбрал и для дебюта на китайском курорте Санья на острове Хайнань. Вариант можно отнести к беспроигрышным.

Bread Street Kitchen & Bar – современный ресторан и бар городской кухни, призванный одновременно быть стильным, изысканным и доступным. Удивлять – не его задача. Он специализируется на тех блюдах Рэмзи, которые известны всем, кто слышал его имя.

В ресторан можно вести и любимую маму, и инфлюэнсарыню из соцсетей – первой просто понравится еда, вторая будет счастлива отчитаться в Instagram об экспириенсе. Про меню бангкокской точки Рэмзи можно сразу сказать, что его говядина Веллингтон там будет обязательно, фиш-энд-чипс – разумеется, жареная форель и сибас на пару – куда без них! В списке гарниров – и пюрешка от Рэмзи, и макароны с сыром. С десертами – аналогично: шоколадный фондан, знаменитые пудинги, чизкейк.

Пожалуй, Рэмзи мог начать свой бангкокский вояж со стейкхауса или бургерной, но зачем, если и стейки, и бургеры есть в стандартном меню Bread Street? Риб-ай с беарнезом или перечным соусом удовлетворят потребности 90% гостей, а для обладателей смартфонов побольше есть портерхаус и прайм риб.

Вторым заведением шефа Рэмзи в Бангкоке будет Street Pizza, которая расположится на первом этаже EmSphere. С одной стороны, этот бренд известен в Англии с 1998 года и пользуется огромным уважением, с другой – сочетание «Рэмзи и пицца» может показаться многим странным. Однако заведение тоже идеально соответствует локации.

Фишек в Street Pizza будет две. Во-первых, в заведением можно и нужно будет идти как в пятничный бар. К примеру, взять одну из пицц от шефа Рэмзи, добавить острые крылышки и не менее острую картошку – и что-нибудь из фирменных напитков, чтобы тушить пожар. Скорее всего, в бангкокской Street Pizza будут предложения с напитками в формате фри-флоу, которыми известен этот бренд. Во-вторых, Street Pizza в EmSphere должна стать местом продажи мерча от Рэмзи, так что за кепками и худи тоже следует направляться туда.

Как заявил гендиректор Gordon Ramsay Restaurants Энди Венлок, тайской аудитории будут представлен бренды, которые компания относит к сегментам «кэжуал» и «премиум-кэжуал». По словам Венлока, бангкокская публика «любит ходить по ресторанам, общаться и радоваться хорошей еде». Как раз именно это бизнес-империя Рэмзи и планирует предложить – никаких претензий на звезды Michelin, но все необходимое для звезды Instagram.

Глобальная география брендов подтверждает их универсальность. Если где-то есть современная международная публика – будь то местное общество, экспаты или туристы – там можно открыть Bread Street Kitchen and Bar, Street Pizza или Street Burger. Они одинаково уместны в Лондоне, Лас-Вегасе, Сингапуре и Сеуле.

Что касается мест со звездами Michelin, то это другая история. Сейчас у шефа Рэмзи их четыре: Restaurant Gordon Ramsay (Лондон, три звезды), Le Pressoir d’Argent (Бордо, две звезды), Pétrus by Gordon Ramsay (Лондон, одна звезда) и Au Trianon (Париж, одна звезда). Желающие ощутить этот уровень в Бангкоке могут попробовать не крылышки в Street Pizza, а сеты в Bread Street Kitchen and Bar. Впрочем, сразу стоит сделать поправку, что Сукхумвит – это не Челси, не Белгравия и не Версаль. До и после ужина гостей будет обнимать Крунгтхеп-Маханакон во всей своей ф*** красоте.