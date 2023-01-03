Два престарелых жителя Пхукета погибли в ДТП по пути на рынок

Полиция Пхукет-Тауна сообщила о гибели 64-летнего мотоциклиста и его 63-летней пассажирки в дорожной аварии на мосту Thepsrisin Bridge к югу от Пхукет-Тауна. Там перед рассветом 3 января легковой автомобиль столкнулся с выезжавшим на дорогу саленгом, на котором и находились престарелые мужчина и женщина.

Иккапоп Тхонгтуб

Водитель саленга и его пассажирка погибли в аварии на Пхукете. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Водитель саленга и его пассажирка погибли в аварии на Пхукете. Фото: Kusoldharm Foundation

Водитель саленга и его пассажирка погибли в аварии на Пхукете. Фото: Kusoldharm Foundation

Как сообщила полиция, авария на печально известном мосту Thepsrisin Bridge, ведущем в Сапан-Хин со стороны Sakdidet Rd., произошла около 3:50 утра. Правоохранители отметили в своем отчете, что дорога была сухой, а освещение достаточным, однако это не помогло водителю седана Honda избежать столкновения с саленгом, выезжавшим на дорогу с прилегающей территории.

Автомобилем управлял 56-летний уроженец Убон-Ратчатхани по имени Наронгпхат Макми. За рулем саленга сидел 64-летний Вирасин Бунтханавирапат. Его пассажиркой была 63-летняя Орапави Бунтханавирапат.

Господин Бунтханавирапат и госпожа Бунтханавирапат направлялись на рынок для утренней торговли. В результате столкновения оба погибли на месте. Полиция не указала в каких родственных отношениях состояли престарелые мужчина и женщина. Их саленг, судя по фотографиям с места событий, был практически уничтожен в ходе ДТП. У седана на фото сильно повреждена фронтальная часть кузова и лобовое стекло.

Расследование обстоятельств аварии пока не завершено, но полицейские указали в качестве предварительной версии небрежность водителя легковой машины.

Гибель Вирасина Бунтханавирапата Орапави Бунтханавирапат подняла количество смертей ДТП в новогодние «Семь дней опасности» с одной до трех. Еще смерти 28 декабря «не учитываются», поскольку отсчет недели усиленного контроля начался с полуночи 29 декабря.