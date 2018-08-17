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Два питбуля погибли в ночном пожаре в Рассаде

Две собаки погибли в результате ночного пожар на фабрике по производству матрасов в Рассаде. Среди людей ни погибших, ни пострадавших нет.

Иккапоп Тхонгтуб

17 Августа 2018 11:48:19

Фото: Иккапоп Тхонгтуб
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция получила сообщение о пожаре на Soi Phuyai в Рассаде около 4:45 утра 16 августа. Когда полицейские приехали на место событий, пожарные уже приступили к борьбе с огнем, но справиться с ним смогли только к 9:00 утра.

Как рассказал капитан Сунан Пхетну из полиции Пхукет-Тауна, пожар нанес существенный ущерб первому этажу здания фабрики, принадлежащей компании 322 Trading Group. Материальные потери владельца капитан Пхетну предварительно оценил в 7-8 млн бат. При этом офицер подчеркнул, что точную цифру можно будет назвать только после повторной инспекции места событий.

В момент возгорания на втором этаже здания находились 12 сотрудников фабрики. Все они смогли вовремя покинуть помещение через черный ход. Однако спастись не удалось двум собакам, которые были на первом этаже. Питбули Бом и Бем в ходе пожара погибли.

 

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