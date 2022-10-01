Два новых случая оспы обезьян выявлены на Пхукете

Доктор Карнкавинпонг сообщил о новых случаях 30 сентября, а утром 1 октября его слова распространила страница Phuket Info Center, которую ведет администрация Пхукета. Непосредственно сам пхукетский офис Минздрава (РРНО) о заболевании еще двух человек не информировал.
Как следует из заявления главы DDC, вирус был выявлен у 37-летней гражданки Таиланда (работницы сферы услуг) и 54-летнего гражданина Германии (подробностей о нем нет).
16 сентября женщина почувствовала повышение температуры, боль в мышцах и горле. Через некоторое время она заметила у себя сыпь и обратилась в больницу. Медики взяли у пациентки анализы и выявили оспу обезьян.
Женщина рассказала сотрудникам DDC, что 17 сентября, то есть уже после первых симптомов, имела близкий контакт с гражданином Германии. Анализы немца также оказались положительными, больше ни у кого болезнь выявлена не была.
Источник заражения оспой обезьян неизвестен. Пациентка сообщила медикам, что в течение трех недель перед появлением симптомов не была за границей. Однако в сообщении официальных лиц ничего не говорится о том, имела ли она в это время контакты с теми, кто приехал из-за рубежа.
Как отметил доктор Карнкавинпонг, оспа обезьян была подтверждена у женщины 26 сентября, сам же он, как отмечалось выше, выступил с заявлением 30 числа. Глава DDC не объяснил эти временные разрывы.
Господин Карнкавинпонг также не указал место проживания и работы заболевшей женщины. Не назвал он и дату, когда болезнь была подтверждена у 54-летнего гражданина Германии.