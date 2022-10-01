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Два новых случая оспы обезьян выявлены на Пхукете

На Пхукете выявили еще два случая оспы обезьян, таким образом количество зафиксированных заражений по всей стране выросло до 10, объявил глава Департамента по контрою за заболеваниями (DDC, входит в Минздрав) Опат Карнкавинпонг.

Новости Пхукета

1 Октября 2022, 04:26 PM
Руководитель Департамента по контрою за заболеваниями (DDC, входит в Минздрав) Опат Карнкавинпонг. Фото: Phuket Info Center

Руководитель Департамента по контрою за заболеваниями (DDC, входит в Минздрав) Опат Карнкавинпонг. Фото: Phuket Info Center

Доктор Карнкавинпонг сообщил о новых случаях 30 сентября, а утром 1 октября его слова распространила страница Phuket Info Center, которую ведет администрация Пхукета. Непосредственно сам пхукетский офис Минздрава (РРНО) о заболевании еще двух человек не информировал.

Как следует из заявления главы DDC, вирус был выявлен у 37-летней гражданки Таиланда (работницы сферы услуг) и 54-летнего гражданина Германии (подробностей о нем нет).

16 сентября женщина почувствовала повышение температуры, боль в мышцах и горле. Через некоторое время она заметила у себя сыпь и обратилась в больницу. Медики взяли у пациентки анализы и выявили оспу обезьян.

Женщина рассказала сотрудникам DDC, что 17 сентября, то есть уже после первых симптомов, имела близкий контакт с гражданином Германии. Анализы немца также оказались положительными, больше ни у кого болезнь выявлена не была.

Источник заражения оспой обезьян неизвестен. Пациентка сообщила медикам, что в течение трех недель перед появлением симптомов не была за границей. Однако в сообщении официальных лиц ничего не говорится о том, имела ли она в это время контакты с теми, кто приехал из-за рубежа.

Как отметил доктор Карнкавинпонг, оспа обезьян была подтверждена у женщины 26 сентября, сам же он, как отмечалось выше, выступил с заявлением 30 числа. Глава DDC не объяснил эти временные разрывы.

Господин Карнкавинпонг также не указал место проживания и работы заболевшей женщины. Не назвал он и дату, когда болезнь была подтверждена у 54-летнего гражданина Германии.

 

 

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