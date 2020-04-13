Два новых случая COVID-19 подтверждены на Пхукете

Согласно отчету от 12 апреля, общее число подтвержденных случаев COVID-19 на Пхукете с начала эпидемии достигло 178 человек. 67 из них благополучно выздоровели и покинули больницы, 110 продолжают лечение, еще один пациент с COVID-19 скончался.
Оба новых пациента с подтвержденным заражением коронавирусом ранее контактировали с другими заболевшими. Пациентка 177 – 50-летняя жительница Банг-Тао, работающая в сфере розничной торговли. Пациентка 178 – 40-летняя сотрудница массажного салона на Бангла-Роуд.
«Пожалуйста, соблюдайте меры социального дистанцирования, оставайтесь в своих домах, не способствуйте распространению вируса, носите маски при выходе на улицу, регулярно мойте руки с мылом или протирайте антисептиком на спиртовой основе. Это защита для ваших близких. При появлении температуры, кашля, насморка, потери обоняния, дисфункции вкусовых рецепторов или головной боли обратитесь к врачам», – говорится в заявлении пхукетского комитета по эпидемиологии.