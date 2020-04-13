Два новых случая COVID-19 подтверждены на Пхукете

Пхукетский комитет по эпидемиологии сообщил, что на острове были подтверждены еще два случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Иностранцев среди заболевших нет.

Новости Пхукета

13 Апреля 2020, 01:31 PM

Из 178 пациентов с COVID-19 уже выздоровели 67 человек. Фото: Phuket PR Department