Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Два новых случая COVID-19 подтверждены на Пхукете

Пхукетский комитет по эпидемиологии сообщил, что на острове были подтверждены еще два случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Иностранцев среди заболевших нет.

Новости Пхукета

13 Апреля 2020, 01:31 PM
Из 178 пациентов с COVID-19 уже выздоровели 67 человек. Фото: Phuket PR Department

Из 178 пациентов с COVID-19 уже выздоровели 67 человек. Фото: Phuket PR Department

Согласно отчету от 12 апреля, общее число подтвержденных случаев COVID-19 на Пхукете с начала эпидемии достигло 178 человек. 67 из них благополучно выздоровели и покинули больницы, 110 продолжают лечение, еще один пациент с COVID-19 скончался.

Оба новых пациента с подтвержденным заражением коронавирусом ранее контактировали с другими заболевшими. Пациентка 177 – 50-летняя жительница Банг-Тао, работающая в сфере розничной торговли. Пациентка 178 – 40-летняя сотрудница массажного салона на Бангла-Роуд.

«Пожалуйста, соблюдайте меры социального дистанцирования, оставайтесь в своих домах, не способствуйте распространению вируса, носите маски при выходе на улицу, регулярно мойте руки с мылом или протирайте антисептиком на спиртовой основе. Это защита для ваших близких. При появлении температуры, кашля, насморка, потери обоняния, дисфункции вкусовых рецепторов или головной боли обратитесь к врачам», – говорится в заявлении пхукетского комитета по эпидемиологии.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Пхукет встречает самый тихий Сонгкран на своей памяти
Весь турбизнес Пхукета получил распоряжение закрыться
Еще четыре случая заболевания COVID-19 подтверждены на Пхукете
«Аэрофлот» осуществил запланированный вывозной рейс с Пхукета
Два новых случая COVID-19 подтверждены на Пхукете
Продажа алкоголя запрещена на Пхукете с 11 апреля
На Пхукете подтвердили еще девять случаев COVID-19
Проверка в Раваи выявила отель, не закрывшийся по требованию властей
Все районы Пхукета уйдут в изоляцию с 13 апреля
Вывозной рейс в Москву и Петербург вылетит с Пхукета 10 апреля
Правительство озвучило правила на Сонгкран
Таиланд автоматически продлил иностранцам визы до конца апреля
Чалонг и Раваи останутся без воды 9 апреля
На Пхукете начали работать мобильные офисы Иммиграционного бюро
На Пхукете подтвердили 14 новых случаев COVID-19

 

Thai Residential
Pavilions Home Video
Mitsu Tiansin Motors
QSI International School Phuket

 