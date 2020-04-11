Два новых случая COVID-19 подтверждены на Пхукете

Пхукетский комитет по эпидемиологии сообщил, что на острове были подтверждены еще два случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Новости Пхукета

11 Апреля 2020, 12:33 PM

Два новых случая COVID-19 подтверждены на Пхукете, 69 человек ожидают результатов анализов. Фото: Phuket PR Department