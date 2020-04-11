Два новых случая COVID-19 подтверждены на Пхукете

Согласно отчету за 11 апреля, общее число подтвержденных случаев COVID-19 на Пхукете с начала эпидемии достигло 172 человек. 56 из них успешно вылечились и покинули больницы, 115 продолжают лечение, еще один пациент с COVID-19 скончался.
Еще 69 человека ожидают результатов анализов, которые должны ответить на вопрос, есть ли у них коронавирусная инфекция. По состоянию на 10 апреля таких было 42.
Среди двух новых заболевших иностранцев нет. Пациентка 171 – 64-летняя жительница Сурина, заболевшая 2 апреля (в зоне риска – шесть контактировавших с ней лиц). Пациентка 172 – 36-летняя продавщица готовой еды из Патонга, контактировавшая с двумя ранее выявленными пациентами. В зоне риска – три контактировавших с ней человека.