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Два новых случая COVID-19 подтверждены на Пхукете

Пхукетский комитет по эпидемиологии сообщил, что на острове были подтверждены еще два случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Новости Пхукета

11 Апреля 2020, 12:33 PM
Два новых случая COVID-19 подтверждены на Пхукете, 69 человек ожидают результатов анализов. Фото: Phuket PR Department

Два новых случая COVID-19 подтверждены на Пхукете, 69 человек ожидают результатов анализов. Фото: Phuket PR Department

Согласно отчету за 11 апреля, общее число подтвержденных случаев COVID-19 на Пхукете с начала эпидемии достигло 172 человек. 56 из них успешно вылечились и покинули больницы, 115 продолжают лечение, еще один пациент с COVID-19 скончался.

Еще 69 человека ожидают результатов анализов, которые должны ответить на вопрос, есть ли у них коронавирусная инфекция. По состоянию на 10 апреля таких было 42.

Среди двух новых заболевших иностранцев нет. Пациентка 171 – 64-летняя жительница Сурина, заболевшая 2 апреля (в зоне риска – шесть контактировавших с ней лиц). Пациентка 172 – 36-летняя продавщица готовой еды из Патонга, контактировавшая с двумя ранее выявленными пациентами. В зоне риска – три контактировавших с ней человека.

 

 

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