Два новых пункта скорой помощи открылись в Чернг-Талей

На территории тамбона Чернг-Талей начали работу два новых пункта базирования скорой помощи – у пляжа Сурин и на главной дороге, проходящей через Пасак. Новые центры открыл 4 июля глава административной организации района (OrBorTor) Манот Панчалад. В обоих случаях спасатели располагаются в локациях, где можно ожидать большого числа вызовов на самые разные происшествия. Только за последние пару месяцев там были несколько случаев гибели людей на море, многочисленые дорожные аварии с последствиями разной тяжести, пьяные и трезвые драки, а также случай падения четырех человек в колодец и покушение на русского бизнесмена в Boat Avenue.

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Первый центр располагается в третьем мубане Чернг-Талей, то есть в районе пляжа Сурин, известного своими волнами и отбойными течениями в низкий сезон. Место базирования машины скорой помощи – перед Центром помощи туристам на въезде к пляжу с главной дороги. Таким образом при инциденте на воде время реагирования должно составлять несколько минут.

Вторая точка базирования скорой помощи – Центр поддержки здравоохранения на въезде на Soi Pasak 11 с дороги, идущей от Boat Avenue к Баан-Дону и дальше к Thepkrasattri Rd. Можно предположить, что у этой бригады неотложки тоже будет немало работы, поскольку рядом располагается большое число поселков разных уровней люксовости, что обеспечивает весь набор туристических инцидентов – от пьяных ДТП и драк до ограблений и пожаров. Также эти врачи будут ближайшими к месту событий при инцидентах на воде на Лайане и Лейпанге.

Районная OrBorTor прямо сказала, что задачей ее экстренной медслужбы является оказание неотложной первой помощи местным жителям и туристам как в обычных медицинских случаях, так и дорожно-транспортных происшествия и других ситуации подобного рода.

Приоритетом медиков в данном случае является доставка пациента в больницу и поддержание жизненных функций в пути. На фотографиях с открытия центров в Сурине и Пасаке 4 июля видно два оборудованных автомобиля скорой помощи на базе микроавтобусов Toyota Commuter нового поколения.

Впрочем, ближайшей полноценной больницей, куда можно доставить пациентов из обоих локаций, по-прежнему остается Thalang Hospital, который значительно уступает по оснащению главным медицинским учреждениям острова, как частным, так и государственным.

Телефон вызова неотложной медицинской помощи в Таиланде – 1669, операторы колл-центра говорят по-английски. Также можно воспользоваться мобильным приложением турполиции I Lert U, которое доступно в Google Play и App Store.