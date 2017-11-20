Два нападения на почве ревности произошли на Пхукете в субботу

В субботу, 18 ноября, полиция Пхукета получила сразу два сообщения о нападениях на почве ревности в разных частях Таланга. Задержан пока что только один из нападавших.

20 Ноября 2017 18:02:16

Первое сообщение поступило в полицейский участок Таланга из жилого комплекса в Срисунторне, где 39-летний местный житель Ватчарапхон Манджит напал с ножом на супругу Джираю Бунпим.

По словам капитана полиции Крайсорна Бунпрасоба, поводом для конфликта между мужем и женой, прожившими вместе около 20 лет, стала супружеская неверность. По словам капитана, госпожа Бунпим призналась, что была с другим мужчиной, после чего муж нанес ей два удара ножом и выбежал из дома. После возвращения господин Манджит был задержан, полиция предъявила ему обвинения в покушении на убийство.

Второе нападение произошло вечером того же дня в тамбоне Тхепкрасаттри, где местный житель Чоннави Эктэусакун открыл огонь из пистолета по партнеру своей бывшей девушки, с которой расстался год назад. Инцидент произошел около 21:00 в кафе Indy Noodle Shop, где господин Эктэусаку застал пару за ужином.

Чоннави Эктэусакун произвел четыре или пять выстрелов из пистолета, но ни в кого не попал. Как пояснил капитан полиции Эккасак Кхванван, нынешний партнер девушки Монконсит Ситтипхонг после начала стрельбы убежал и спрятался на каучуковой плантации, а в кафе вернулся лишь после того, как Чоннави Эктэусакун покинул место событий.

«Он выстрел четыре или пять раз, но ни в кого не попал. Господин Ситтипхонг бросился бежать к ближайшей каучуковой плантации, тогда господин Эктэусакун направился к бывшей девушке и схватил ее за горло, высказав в ее адрес несколько угроз, после чего уехал», – рассказал капитан Кхванван. По словам офицера, мужчину пока не нашли.