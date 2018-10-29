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Два мотоцикла протаранили пикап на главном шоссе Пхукета

Полиция предъявила обвинения молодым мотоциклистам, проигнорировавшим запрещающий сигнал светофора и протаранившим пикап на Thepkrasattri Rd. в Таланге в субботу, 27 октября.

Иккапоп Тхонгтуб

29 Октября 2018, 09:25 AM
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция получила сообщение о ДТП в районе учебного центра Honda Safety Riding Park около 15:30 субботы, 27 октября. Согласно сообщению, два мотоцикла одновременно врезались в пикап, совершавший маневр на перекрестке. При этом двигались мотоциклы на запрещающий сигнал светофор.

На месте событий полицейские и спасатели обнаружили пикап Isuzu с поврежденной левой частью кабины и два мотоцикла – Honda Wave и GPX Legend. 58-летний водитель пикапа Сувари Чайвет избежал серьезных травм. Находившимся на мотоциклах трем молодым людям потребовалась госпитализация.

Капитан полиции Эккасак Коанван указал, что за рулем Honda Wave находился 19-летний Сурасак Инлапхат, сзади на том же байке сидел 16-летний Кратисада Пхиласук. Каферейсером GPX Legend управлял 20-летний Наттакит Чуайкхэнг. В результате аварии он получил перелом ноги.

Как выяснила полиция, между мотоциклистами произошел конфликт на дороге, переросший в уличные гонки и завершившийся аварией. По словам капитана Коанвана, после ДТП молодые люди попытались выяснить отношения в драке с применением ножей.

Сурасаку Инлапхату и Наттакиту Чуайкхэнгу были предъявлены обвинения в опасном вождении и нарушении общественного порядка. Кратисаде Пхиласуку были предъявлены обвинения только в нарушении общественного порядка.

 

 

 

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