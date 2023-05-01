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Два мероприятия в поддержку инклюзивности в спорте пройдут на Пхукете

Два мероприятия в поддержку инклюзивности в спорте пройдут на Пхукете в следующем месяце. На 4 июня запланирован старт восьмидневного велопробега Pan Pan Kun по маршруту Пхукет-Бангкок, а 17 числа состоится серия в забегов Runable Together в Сапан-Хине и Пхукет-Тауне.

Новости Пхукета

1 Мая 2023, 12:30 PM
Забеги Runable Together пройдут 17 июня на Пхукете. Фото: Runable Together

Забеги Runable Together пройдут 17 июня на Пхукете. Фото: Runable Together

Велопробег Pan Pan Kun стартует из Лагуны 4 июня. Фото: Pan Pan Kun

Велопробег Pan Pan Kun стартует из Лагуны 4 июня. Фото: Pan Pan Kun

Велопробег Pan Pan Kun – совместная инициатива фонда Together Foundation и краудфандинговой платформы Taejai.com, которая помогает финансировать различные социальные инициативы. Главная проекта – привлечение внимания к важности обеспечения инклюзивности в спорте, чтобы вести активный образ жизни могли и люди с ограниченными физическими возможностями. Одновременно Pan Pan Kun нацелен на популяризацию спорта в принципе.

Организаторы надеются, что собранные за счет велопробега средства позволят запустить серию регулярных ежемесячных спортивных событий, в которых будут участвовать и люди с ограниченными возможностями. Также в планах ежегодный фестиваль спорта, получивший рабочее название Allympic.

Ожидается, что первый фестиваль Allympic должен пройти с сентября по ноябрь. В программу планируют включить бег, бадминтон, настольный теннис, фрисби, чэербол и шашки.

Что касается готовящегося велопробега, то больше узнать о нем можно на сайте Рan Pan Kue, по электронной почте malinee.toomsap@gmail.com и по телефону 095-169-6269.

На 17 июня в Сапан-Хине запланирован уже третий по счету забег в поддержку инклюзивности в спорте Runable Together. Для участников будут доступны три дистанции – 3 км, 5 км и 11 км. В первом случае маршрут будет проходить только по парку в Сапан-Хине, в двух других будет включать и улицы старого города.

Стоимость участия в любом забеге – 450 бат, в комплект участника входят памятная футболка и медаль. Организаторы ожидают, что на дистанции выйдут более 3 тыс. человек, победителей ждут кубки. Регистрация проходит на soft.events до 31 мая. Подробную информацию можно найти на странице забега в Facebook или получить по электронной почте aphpkt@gmail.com.

 

 

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