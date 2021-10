Два люксовых отеля обвиняются в нелегальном получении прав на землю

Национальная антикоррупционная комиссия (NACC) и Департамент специальных расследований (DSI) завершили работу над двумя делами о незаконном оформлении земли люксовыми отелями Trisara и Sripanwa. Впрочем, в суд материалы еще не переданы и виновными никто не признан.

Trisara

Как заявил на пресс-конференции заместитель генерального секретаря офиса NACC Ниватчай Касеммонгкон, в случае с Trisara было установлена, что компания Three Dolphins Co Ltd воспользовалась известной схемой «летающего SorKor1» для того, чтобы получить права на более 40 рай земли, прилегающих к участку, которым она владеет на законных основаниях.

Нелегально оформленная земля располагается на территория национального парка Sirinath и находящегося рядом с ним национального лесного резерва Khao Ruak - Khao Muang.

«NACC подала запрос в суд на отзыв права собственности», – заявил господин Касеммонгкон.

По словам представителя ведомства, к выдаче документов на землю были так или иначе причастных 29 официальных лиц, включая вице-губернатора Пхукета Виравата Джанпена, занимавшего соответствующий пост в 2011 году. NACC намерена добиваться предъявления обвинений 11 из фигурантов дела.

Кроме незаконного оформления земли в собственность был установлен и факт нелегальной застройки на склонах с уклоном более 35 градусов.

Господин Касеммонгкон заявил, что компания Three Dolphins использовала один и тот же SorKor1 для оформления сразу двух участков земли. В первом случае SorKor1 был выдан на участок площадью в 20 рай. На его основе был оформлен документ NorSor3, причем в нем площадь участка выросла до 38 рай. Затем компания разделила полученный NorSor3 на два отдельных документа того же титула, а общая площадь земли увеличилась уже до 51 рая.

Во втором случае тот же SorKor1 использовался, чтобы заявить о правах на 14 рай земли с полным правом собственности (чанот). Еще 47 рай были оформлены как земля с титулом NorSor3.

В настоящий момент неизвестно, что именно располагается (если что-либо) на земле, которую NACC считает оформленной противозаконно.

Sripanwa

Отдельное расследование проводилось относительно участка земли на восточном побережье Пхукета, где располагается курортный комплекс Sripanwa. Подробности в данном случае раскрыл генеральный секретарь Народной сети против коррупции Вира Сомкамкид.

В онлайн публикации на основе материалов DSI господин Сомкамкид заявил, что земельный титул NorSor3 был нелегально оформлен на прилегающий к пляжу Панва участок площадью 3 рая, где располагается бассейн отеля Sripanwa.

“Участок, на который были предъявлены права, является лесным массивом в соответствии со статьей 4 Закона о лесах. Департамент специальных расследований передал собранную информацию в Департамент Королевских лесов, чтобы это ведомство приняло меры в соответствии со своими полномочиями и обязанностями», – заявил господин Сомкамкид.

Также материалы были направлены в NACC, Земельный департамент и Агентство по борьбе с отмыванием денег (AMLO), добавил он. По словам господин Сомкамкида, NACC в отдельном порядке примет меры в отношении официальных лиц, причастных к оформлению бумаг на землю. При этом в Земельный департамент уже был отправлен запрос на отзыв прав на владение активом.

Представители DSI пока официально не комментировали это расследование, на страницах ведомства информации тоже нет. Однако господин Сомкамкид опубликовал копию отчета о расследовании.

The Peaks

Также был отмечен прогресс в отношении дела компании Kata Beach Co Ltd, владеющей жилым комплексом The Peak Residences. Верховный суд Таиланда признал постройки полностью нелегальными и потребовал их сноса. И теперь компания обратилась в муниципалитет Карона за разрешением на проведение предписанных ей работ по демонтажу.

«На прошлой неделе компания запросила разрешение на снос построек», – цитирует Isra News мэр Карона Джадета Вичарасорна.

«Муниципалитет разрешил компании или ее подразделению снести весь комплекс. При выполнении работ нужно будет осуществить полный снос построек и вывоз строительного мусора из лесной зоны для высадки новых деревьев, вместо вырубленных под стройку. Это зона ответственности Лесного департамента», – добавил он.