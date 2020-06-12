Два лонгтейла затонули у острова Майтон, из шести человек найдены двое

Моряки третьего регионального командования ВМФ Таиланда, сотрудники морской полиции и местные рыбаки проводят поисково-спасательную операцию у побережья Пхукета, где затонули две лодки-лонгтейла. Два человека уже найдены и спасены, четверо других пока не обнаружены.

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Два лонгтейла перевернулись у острова Майтон. Из шести человек пока найдены двое. Фото: Третье региональное командование ВМФ Таиланда

Два лонгтейла перевернулись у острова Майтон. Из шести человек пока найдены двое. Фото: Третье региональное командование ВМФ Таиланда

Два лонгтейла перевернулись у острова Майтон. Из шести человек пока найдены двое. Фото: Третье региональное командование ВМФ Таиланда

ВМФ и морская полиция были проинформированы о происшествии в море у побережья Пхукета около 8:00 утра, когда местные рыбаки обнаружили плавающие в воде пенопластовые ящики для рыбы, а также достали из воды удостоверение личности на имя некого Витуна Махаваннасри, указал глава морской полиции по восьмому региону полковник Прасерт Срикхунрат

На место событий был направлен патрульный корабль Tor 229, обнаруживший в воде двух рыбаков – Сутхепа Хапсупа и Ратхита Банпума. Как сообщила поисковая команда, оба находились на борту одной из двух перевернувшихся из-за высоких волн лодок. На борту второго лонгтейла находились четыре человека – некто Аби Варисри, Причапракон Хапсуп, Витун Махаваннасри, Никорн Файпет. Никого из них пока не нашли.

Согласно заявлению морской полиции, рыбаки вышли в море около 16:30 четверга, 11 июня, а перевернулись их лодки в районе 3:00 ночи пятницы, когда они находились в 1,5 милях к юго-западу от острова Майтон.