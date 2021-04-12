Два из семи дней опасности на дорогах прошли без летальных ДТП

Первые семь дней опасности на дорогах (10-16 апреля) прошли без ДТП с летальным исходом, что соответствует изначально намеченной цели властей острова (полностью избежать смертей на дорогах). Количество госпитализированных жертв дорожных аварий – четыре человека. Во всех случаях речь идет о мотоциклистах без шлемов.

12 Апреля 2021, 03:32 PM

ФотоН DDPM

Согласно данным местного офиса Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM), в первый день недели усиленного контроля в аварию попал 52-летний мужчина, который потерял управления на дороге у поселка Supalai Hill в Рассаде и получил травму. Сперва его доставили в больницу Mission Phuket Hospital, а оттуда перевели в Vachira Phuket Hospital.

В отчете DDPM говорится, что мужчина управлял мотоциклом без шлема. В крови были обнаружены следы алкоголя.

На следующий день пострадали уже три человека. 48-летний Прасерт Сэнгсуван упал с мотоцикла по пути из Патонга в Кату, инцидент произошел у перекрестка Сико. Мужчина получил ссадины на лице и теле. Его доставили в Vachira Phuket Hospital.

Две других аварии произошли в Таланге. В первой пострадал 49-летний Паньякит Срисуван (он потерял контроль на мотоциклом на шоссе Thepkrasattri Rd. у магазина стройматериалов Thai Watsadu, получив несколько травм корпуса и повредив голову. К моменту прибытия медиков мотоциклист был без сознания. Сперва его доставили в Thalang Hospital, а затеи перевели в Vachira Phuket Hospital.

Наконец, последним пострадавшим стал 13-летний подросток, не справившийся с маневром уклонения от некого автомобиля. Авария также произошла на Thepkrasattri Rd. (в районе АЗС Shell) в Срисунторне. Результатом падения стала отекрытая травма ноги и синяки. Сперва его доставили в Thalang Hospital, а затеи перевели в Vachira Phuket Hospital.