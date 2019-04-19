Два итальянца, три тайца и бирманец задержаны во время рыбалки на Симиланах

Сотрудники национального парка Mu Ko Similan National Park задержали и передали в руки полиции шестерых мужчин, рыбачивших у острова Хуйонг на Симиланах. Обнаруженный на борту улов весил 46,5 кг.

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Как следует из публикации на странице Mu Ko Similan National Park в соцсети Facebook, руководство национального парка получило сообщение о предположительно нелегальной рыбалке у острова Хуйонг в среду, 17 апреля.

Прибыв в указанную точку, официальные лица обнаружили там катер Nicola с группой мужчин на борту, при этом один из них действительно рыбачил. Проведя досмотр судна, сотрудники нацпарка обнаружили солидный улов – 115 рыб общим весом в 46,5 км. Из снаряжения и снастей для рыбной ловли на борту Nicola были найдены почти три десятка удочек, а также два термоящика для хранения рыбы во льду.

Весь улов рыбаков был изъят, а лодка сопровождена к берегу, после чего находившихся на ней лиц доставили в полицейский участок Курабури.

В сообщении офиса национального парка отмечается, что на борту Nicola находились двое иностранцев – 70-летние граждане Италии Клаудио Бонфатти и Марио Винченцо Биккай. Их сопровождали трое граждан Таиланда – капитан Сансерн Класык, гид Прасерт Куансамронг и судовой механик Вичарт Дамйот. Также на борту лодки находился гражданин Мьянмы Тен Си Ту, который значится в сообщении Mu Ko Similan National Park указан как член экипажа.

В публикации нацпарка не говорится, нарушение какой статьи законодательства вменяется задержанным рыбакам.