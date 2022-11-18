Два иностранца арестованы за угон прокатной машины на Пхукете

Полиция сообщила об аресте двух иностранцев по делу об угоне прокатного автомобиля с выездом на нем в Малайзию. Машина пропала еще в феврале, а подозреваемые – граждане Германии Юлия Поппелбаум и Томас Вейт – были арестованы 16 ноября. Полиция не объяснила временной разрыв между получением заявления об угоне и арестом, но сообщила, что Поппулбаум и Вейт какое-то время были за границей.

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Граждане Германии Юлия Поппелбаум и Томас Вейт были арестованы по заявлению местной жительницы, обвинившей их в угон арендованного авто. Фото: Полиция Вичита

Граждане Германии Юлия Поппелбаум и Томас Вейт были арестованы по заявлению местной жительницы, обвинившей их в угон арендованного авто. Фото: Полиция Вичита

Граждане Германии Юлия Поппелбаум и Томас Вейт были арестованы по заявлению местной жительницы, обвинившей их в угон арендованного авто. Фото: Полиция Вичита

Граждане Германии Юлия Поппелбаум и Томас Вейт были арестованы по заявлению местной жительницы, обвинившей их в угон арендованного авто. Фото: Полиция Вичита

Согласно сообщению полиции Вичита, еще в феврале 2022 года местная жительница по имени Петчарат Манконг подала в участок заявление о пропаже принадлежащего ей автомобиля Mitsubishi Pajero Sport, который она сдала 34-летней госпоже Поппелбаум.

Машина была арендована на месяц с 5 февраля по 5 марта за 32 тыс. бат. Поппелбаум при подписании контракта заплатила 9 тыс., затем перевела хозяйке авто еще 5 тыс., а остальные должна была отдать после окончания аренды.

Однако утром 12 февраля, как рассказала полиция Вичита, с госпожой Манконг связались сотрудники Совета по контролю за наркотиками и сообщили, что ее Pajero только что выехал в Малайзию. Официальные лица добавили, что, по их данным, машина могла быть задействована в наркотрафике.

Госпожа Манконг проверила местонахождение автомобиля через GPS и убедилась, что Pajero действительно покинул Таиланд и находится в Малайзии. Ни госпожа Поппелбаум, ни господин Вейт на попытки связаться с ними не отреагировали, причем роль 47-летнего немца в этой истории не объяснена.

Полиция Вичита сообщила, что начала расследование, а затем получила информацию, что «пара недавно вернулась в Таиланд» и «совершила другие правонарушения». Даты возвращения и характер вменяемых немцам правонарушений не указаны в сообщении. При этом в полиции заявили, что именно после этого следователи обратились в суд за ордерами на арест Поппелбаум и Вейта. На основании этих документов они были арестованы 16 ноября в рамках расследования дела о краже, совершенной группой лиц.

О судьбе Mitsubishi Pajero ничего не говорится, равно как и о том, подтвердились ли предположения об использовании автомобиля для транспортировки наркотиков.

Объяснения самих арестованных иностранцев в сообщении полиции Вичита также не приводятся.