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Два иностранца арестованы на паспортном контроле в аэропорту Пхукета

Пхукетский офис Иммиграционного бюро сообщил об аресте двух граждан Нидерландов за нелегальное нахождение в стране. В публикации ведомства обвинение сформулировано как «въезд иностранца в Королевство и нахождение в стране без авторизации». Такая формулировка, как правило, применяется к пребыванию в Таиланде по просроченной визе (оверстэй), хотя формально распространяется на все случаи нахождения в стране без разрешения.

Новости Пхукета

27 Марта 2023, 09:52 AM
Мария Каролина Де Вильдт после ареста на пункте иммиграционного контроля в аэропорту 25 марта. Фото: Phuket Immigration Checkpoint / Facebook

Мария Каролина Де Вильдт после ареста на пункте иммиграционного контроля в аэропорту 25 марта. Фото: Phuket Immigration Checkpoint / Facebook

Джозуа Джасафат после ареста на пункте иммиграционного контроля в аэропорту 25 марта. Фото: Phuket Immigration Checkpoint / Facebook

Джозуа Джасафат после ареста на пункте иммиграционного контроля в аэропорту 25 марта. Фото: Phuket Immigration Checkpoint / Facebook

Согласно публикации на странице, которую ведет в Facebook отделение Иммиграционного бюро в аэропорту, граждане Нидерландов были арестованы в районе 9:00 и 10:00 утра 25 марта в зоне паспортного контроля зала вылетов международного терминала.

Доступ в соответствующую зону открыт только для пассажиров с билетами, сопровождающих лиц и случайных посетителей туда не пропускают. Таким образом иностранцы как минимум самостоятельно и добровольно пришли на паспортный контроль, намереваясь покинуть страну и зная, что у них будут проверять паспорта.

Иммиграционное бюро назвало следующие имена арестованных:

  • Мария Каролина Де Вильдт, 28 лет, гражданка Нидерландов;
  • Джозуа Джасафат, 61 год, гражданин Нидерландов.

Обоих голландцев передали в руки полиции Саку для привлечения к ответственности в соответствии с законом. Очевидно, что они едва ли имели возможность покинуть Королевство теми авиарйсами, которыми планировали.

Если речь идет, действительно, об оверстэе, то в рамках правил Good guys in, Bad guys out, голландцев теперь ждет депортация и занесение в черный список на пять лет, поскольку они были именно арестованы. Правила Good guys in, Bad guys out следующие.

При добровольной сдаче в руки властей:

  • Более 90 дней оверстея – черный список на 1 год;
  • Более 1 года оверстея – черный список на 3 года;
  • Более 3 лет оверстея – черный список на 5 года;
  • Более 5 лет оверстея – черный список на 0 года.

В случае ареста властями:

  • Менее 1 года или 1 год оверстея – черный список на 5 лет;
  • Более 1 года оверстея – черный список на 10 лет.

Официальные лица не поясняют, что они считают сейчас добровольной передачей себя в руки Иммиграционного бюро. Раньше под этим понималось обращение к любому сотруднику ведомства, включая сделанное на стойке паспортного контроля в аэропорту.

 

 

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