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Два игорных притона ликвидировали на Пхукете

Департамент провинциальных администрация (DOPA) и волонтеры территориальной обороны (OrSor) ликвидировали два нелегальных игорных притона на Пхукете. В ходе операции, прошедшей 30 июня, были задержаны более 80 человек.

Иккапоп Тхонгтуб

1 Июля 2020, 03:39 PM
Два игорных притона ликвидировали на Пхукете 30 июня. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Два игорных притона ликвидировали на Пхукете 30 июня. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Два игорных притона ликвидировали на Пхукете 30 июня. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Два игорных притона ликвидировали на Пхукете 30 июня. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Два игорных притона ликвидировали на Пхукете 30 июня. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Два игорных притона ликвидировали на Пхукете 30 июня. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Операцию по закрытию игорных притонов в Пхукет-Тауне и Срисунтхорне возглавил директор входящего в DOPA Операционного центра по обеспечению законности Роннаронг Тхипсири, а информацию о заведениях передал пхукетский офис омбудсмена (Damrongdharma Centre).

Господин Тхипсири не уточнил, почему запрос поступил именно из Damrongdharma Centre, который в норме занимается рассмотрением жалоб граждан на действия или бездействие официальных лиц. Тем не менее, данные из офиса омбудсмена подтвердились.

Сперва представители DOPA при поддержке волонтеров OrSor нанесли визит на Phoonpon Rd. в Пхукет-Тауне. Перед интересовавшим их зданием участники операции обнаружили около 30 автомобилей и мотоциклов, внутри же находились 45 человек, игравших в азартные игры.

В общей сложности задержаны были 30 мужчин и 15 женщин. В качестве улик были изъяты свыше 62 тыс. бат наличными, а также золотая цепочка стоимостью более 26,6 тыс. бат.

Второй обыск прошел в районе перекрестка Кхао-Лан в Срисунтхорне. У интересовавшей участников рейда неприметной постройки также находилось большее количество транспортных средств, а внутри – 42 игрока (22 мужчин и 20 женщин). В ходе улик было изъято свыше 64 тыс. бат. При этом, согласно обнаруженным в притоне записям, его суточный оборот составлял более 1 млн бат.

Всех задержанных доставили сперва в районные управы, а затем – в полицию. Всем предъявили обвинения в нелегальных азартных играх и нарушении Декрета о чрезвычайной ситуации, запрещающего массовые собрания.

Господин Тхипсири добавил, оба притона вели деятельность в течение «долгого времени», но после начала пандемии и локдауна были закрыты, когда «местные жители» передали информацию о них «в крупное новостное агентство». Работу притоны возобновили после начала четвертой фазы смягчения локдауна 15 июня.

«Игроки не носили масок, никаких мер санитарно-эпидемиологического контроля не было в принципе», – указал господин Тхипсири.

Господин Тхипсири добавил, что DOPA продолжит борьбу с нелегальными азартными играми на Пхукете

«Если у вас есть информация о подобных местах, пожалуйста, сообщите в полицию или местную администрацию. Если официальные лица не предпримут никаких шагов или проигнорируют переданную им информацию, пожалуйста, обращайтесь в Damrongdharma Centre», – добавил господин Тхипсири.




 

 

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