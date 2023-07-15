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Два электрических столба повреждены в ДТП на Пхукете

Сразу две мачты электропередач в разных частях Пхукета были повреждены в результате дорожных аварий 15 июля, сообщила сегодня утром страница Phuket Info Center. Первый инцидент произошел у фабрики Rolly Tasker в Вичите, второй – у кондо Aristo между Сурином и Банг-Тао.

Новости Пхукета

15 Июля 2023, 12:17 PM
Поврежденный столб у Aristo. Фото: Jao Blue Car 2299 via Phuket Info Center

Поврежденный столб у Aristo. Фото: Jao Blue Car 2299 via Phuket Info Center

Поврежденный столб у Rolly Tasker. Фото: Phuket Info Center

Поврежденный столб у Rolly Tasker. Фото: Phuket Info Center

Поврежденный столб у Aristo. Фото: Jao Blue Car 2299 via Phuket Info Center

Поврежденный столб у Aristo. Фото: Jao Blue Car 2299 via Phuket Info Center

Поврежденный столб у Rolly Tasker. Фото: Phuket Info Center

Поврежденный столб у Rolly Tasker. Фото: Phuket Info Center

Первое сообщение было опубликовано около 9:50 утра. На фото видео поврежденный столб на Thepanusorn Rd. около фабрики парусов Rolly Tasker в Вичите.

Въезд на улицу с Chao Fa West Rd. закрыт, то есть сквозное движение между Chao Fa West Rd. и Chao Fa East Rd. невозможно. О нарушении электроснабжения района не сообщалось.

Второе сообщение было опубликовано на странице Phuket Info Center примерно в 10:20 утра. В качестве локации назван участок дороги между Сурином и Банг-Тао, также указан источник информации – Jao Blue Car 2299.

На фото видно автомобиль Toyota вылетевший с проезжей части и врезавшийся в мачту электропередач у жилого дома на Had Surin Soi 8 рядом с кондоминиумом Aristo. О том, насколько сильно было нарушено электроснабжение, также ничего не говорится.

 

 

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