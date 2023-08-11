Двое сотрудников муниципалитета Патонга были арестованы в рамках дела о вымогательстве взятки у бизнесмена. У предпринимателя, намеревавшегося сменить целевое назначение принадлежащего ему здания, требовали 300 тыс. бат за внесение новых данных в регистрационные документы на недвижимость. Одного подозреваемого арестовали в процессе получения денег в местном ресторане, второго – сразу после этого в муниципалитете. На фото видно, что в операции участвовали сотрудники Центрального бюро раcсследований (CIB) и Национальной антикоррупционной комиссии (NACC).

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Два чиновника из Патонга арестованы за вымогательство взятки в 300 тыс. бат. Первого взяли непосредственно в процессе получения денег. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Два чиновника из Патонга арестованы за вымогательство взятки в 300 тыс. бат. Первого взяли непосредственно в процессе получения денег. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Два чиновника из Патонга арестованы за вымогательство взятки в 300 тыс. бат. Первого взяли непосредственно в процессе получения денег. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Два чиновника из Патонга арестованы за вымогательство взятки в 300 тыс. бат. Первого взяли непосредственно в процессе получения денег. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Два чиновника из Патонга арестованы за вымогательство взятки в 300 тыс. бат. Первого взяли непосредственно в процессе получения денег. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Два чиновника из Патонга арестованы за вымогательство взятки в 300 тыс. бат. Первого взяли непосредственно в процессе получения денег. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Об аресте двух сотрудников муниципалитета было объявлено на пресс-конференции, прошедшей 10 августа в полицейском участке Патонга, говорится в публикации пхукетского офиса Департамента связей с общественностью (PR Phuket). При этом операция, если судить по изложенному, проводилась Бангкоком.

На пресс-конференцию приехали из столицы генеральный секретарь Национальной антикоррупционной комиссии (NACC) Ниватчай Касеммионгкон и заместитель начальника антикоррупционного отдела Королевской полиции Таиланда полковник Прасонг Чалермпхан.

Вместе с ними в пресс-конференции участвовали другие высокопоставленные офицеры полиции регионального и провинциального уровня, а также представители NACC из пхукетского и регионального офисов ведомства.

На фото с ареста подозреваемых можно увидеть сотрудников в форме Центрального бюро расследований Королевской полиции Таиланда (CIB). На других снимках можно увидеть мэра Патонга Чалермсака Манисри.

В рамках антикоррупционного расследования были арестованы два подчиненных господина Манисри – глава отдела по контролю за зданиями Порнсак Кам-Иед и сотрудник отдела регистрации недвижимости и налогообложения Прасут Дженчаронкит.

Заместитель генерального секретаря NACC Сорнчай Чувичиан сообщил, что расследование в отношении господина Кам-Иеда и господина Дженчаронкита началось два месяца назад.

«В ходе расследования было установлено, что господин Дженчаронкит поручил господину Кам-Иеду выступить координатором в решении вопроса с владельцем бизнеса и получить от него 300 тыс. на основании того, что, якобы, выдача разрешения на строительство (форма Or.5) стоит 250 тыс. бат, а еще 50 тыс. бат составляет архитектурно-инженерный сбор», – заявил господин Чувичиан.

Собрав достаточно доказательств, полицейские обратились в суд Пхукета за ордерами, а потом провели аресты, как только чиновники договорились с бизнесменом о времени и месте передачи взятки.

Господин Кам-Иед был арестован с поличным непосредственно при получении 250 тыс. в неназванном ресторане в Патонге (оставшееся бизнесмен должен был передать на следующий день).

Следом был арестован господин Дженчаронкит. Полиция сообщила, что его арестовали в здании муниципалитета, но фотографий не опубликовала. При этом получавший деньги господин Кам-Иед был сфотографирован перед разложенными на столе банкнотами. На всех фото чиновник продолжал улыбаться.

Говоря о деле, господин Чувичиан из NACC назвал арестованных чиновников не подозреваемыми в коррупции, а государственными служащими, «злоупотребившими должностным положением и полномочиями» в виде вымогательства взяток. При этом сами они отрицают обвинения в свой адрес.