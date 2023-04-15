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Два человека задержаны за торговлю марихуаной без лицензии

Власти Пхукета провели проверки в торгующих марихуаной заведениях в Пхукет-Тауне и Патонге. В каждом случае было арестовано по одному нарушителю, осуществлявшему деятельность без лицензии на торговлю контролируемыми растениями. Именно так тайское законодательство сейчас классифицирует соцветия конопли.

Новости Пхукета

15 Апреля 2023, 12:18 PM
Проверка торгующих каннабисом заведений в Патонге.

Проверка торгующих каннабисом заведений в Патонге.

Проверка торгующих каннабисом заведений в Пхукет-Тауне..

Проверка торгующих каннабисом заведений в Пхукет-Тауне..

Участие в инспекции в Патонге принимал глава пхукетского офиса Минздрава (РРНО) Кусак Кукиаттикун. Пока отдельный Закон о каннабисе не прошел слушания в парламенте, за вопросы оборота марихуаны в стране отвечает входящий в это министерство Департамент традиционной и альтернативной медицины. В частности, именно он выдает лицензии на торговлю контролируемыми растениями.

Проверка в Патонге проводилась 13 апреля, когда весь остров праздновал в Сонгкран. Впрочем, если судить по фото с места событий, которые опубликовал Phuket Info Center, официальные лица пришли в торговую точку у рынка Banzaan Market уже вечером. Владелец магазина был задержан.

Об инспекции в Пхукет-Тауне известно еще меньше. Сообщение о ней опубликовал 15 апреля пхукетский офис Департамента PR. В качестве спикера цитируется глава округа Мыанг-Пхукет Пхайрот Сриламун.

Дата самого рейда в публикации не сообщается. Также нет никакой информации и о заведении, в котором был выявлен факт торговли без лицензии (известно, что точка находилась в округе Талад-Яй). Также в ходе рейда была пресечена продажа марихуаны непосредственно на улице. В этом случае лицензия у заведения имелась.

Господин Кукиаттикун из PPHO напомнил, что за нарушение правил продажи марихуаны и содержащей ее продукции предусмотрены не только штрафы, но и тюремное заключение на срок до полугода. Основные требования к заведениям следующие:

  1. Наличие лицензии на хранение контролируемых растений и торговлю ими;

  2. Контроль за тем, чтобы покупатели не курили марихуану в общественных местах и не мешали другим людям запахом конопли и дымом;

  3. Четкое маркирование продуктов с марихуаной в ресторанах, предлагающих содержащие коноплю блюда и напитки;

  4. Соблюдение запрета на продажу марихуаны лицам до 20 лет, беременным женщинам и кормящим матерям.

Данные перечень – это только самые главные требования, на соблюдение которых официальные лица обращают внимание во время проверок. Принятие Закона о каннабисе ожидается после парламентских выборов 14 мая, формирования нового состава заксобрания и правительства. Закон должен установить четкие правила оборота марихуаны в стране.

При этом декриминализирована марихуана в Таиланде была еще в июне 2022 года. После этого в стране начали массово открываться заведения по продаже каннабиса, хотя Минздрав до сих пор настаивает, что легализовал коноплю для медицинских, а не рекреационных целей. 

Для гостей страны Минздрав выпустил брошюру "10 вещей, которые туристу нужно знать о каннабисе". Подробнее здесь.

 

 

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