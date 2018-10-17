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Два человека задержаны за торговлю контрафактом в Патонге

Сотрудники отдела полиции по борьбе с экономическими преступлениями и представители Департамента интеллектуальной собственности нанесли визит на рынок ОТОР в Патонге и изъяли более 4 тыс. единиц контрафактной продукции из двух магазинов.

Иккапоп Тхонгтуб

17 Октября 2018, 11:19 AM
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Как было объявлено по итогам рейда, в первом из киосков участники рейда официальные лица изъяли 2850 поддельных предметов одежды престижных марок. Осуществлявший торговлю 60-летний Сирипхонг Падтхум был задержан.

Во второй торговой точке было изъято 1303 единицы контрафакта. 51-летний продавец Прасарн Кэупрапа также был задержан.

Изъятый контрафакт был оценен полицейскими в 1,3 млн бат. Задержанные Сирипхонг Падтхум и Прасарн Кэупрапа были доставлены в полицию Патонга.

Полиция не уточнила, сколько всего торговых точек было проверено на предмет легальности товара. В отчете о рейде речь идет лишь о двух магазинах, торговавших контрафактом, остальные не упоминаются.

 

 

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