Два человека убиты на производстве мясных изделий в Бангкоке

Правоохранительные органы Бангкока расследует двойное убийство, произошедшее на производстве мясной продукции Flying Board Thailand Co в среду, 4 мая. Погибшие – гражданин Франции и гражданка Таиланда, застреленные из пистолета калибра 9 мм. Еще один француз госпитализирован с огнестрельным ранением.

Новости Пхукета

5 Мая 2022, 08:00 AM

Сотрудники полиции на Soi Sukhumvit 49/6 в Бангкоке. Фото: Bangkok Post

Столичная полиция получила вызов на Soi Sukhumvit 49/6 в районе Тхонг-Ло около полудня 4 мая, сообщает газета Bangkok Post со ссылкой на заместителя начальника города Чокчая Нгамвонга.

Прибыв по указанному адресу, полицейские обнаружили на первом этаже трехэтажного здания, где располагается Flying Board Thailand, два трупа. Мертвый гражданин Франции лежал в кухне, убитая гражданка Таиланда – в холодильном помещении. Обоих, как указал генерал-майор Нгамвонг, по-видимому, застрелили из одного и того же пистолета калибра 9 мм.

Убитый француз, согласно информации от источника Bangkok Post в полиции, был опознан как 66-летний Марк Лохбергер, тайка – как 43-летняя Виранья Мийяй.

Также на первом этаже полицейские нашли живого, но получившего огнестрельное ранение гражданина Франции, опознанного позже как 48-летний совладелец производства Давид Бутон. Он был доставлен в больницу Samitivej Hospital, врачи говорят, что угроза его жизни отсутствует.

Генерал Нгамвонг заявил, что следствие сейчас пытается установить, что произошло на фабрике. Одна из сотрудниц предприятия рассказала, что слышала, как двое французов ругались на родном языке, а потом раздались выстрелы. Другая информация о событиях в Flying Board Thailand пока отсутствует.