Два человека пострадали в ночной аварии на Пхукете

Мужчина и женщина были госпитализированы с травмами после столкновения пикапа с туристическим микроавтобусом на шоссе Thepkrasattri Rd. к северу от Памятника Героиням. Водитель пикапа по неназванной причине не смог объехать неподвижно стоявший на обочине минивэн.

Иккапоп Тхонгтуб

Пикап врезался в стоявший на обочине микроавтобус в Таланге. Двух пострадавших эвакуировали на носилках. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Пикап врезался в стоявший на обочине микроавтобус в Таланге. Двух пострадавших эвакуировали на носилках. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Пикап врезался в стоявший на обочине микроавтобус в Таланге. Двух пострадавших эвакуировали на носилках. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Пикап врезался в стоявший на обочине микроавтобус в Таланге. Двух пострадавших эвакуировали на носилках. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Пикап врезался в стоявший на обочине микроавтобус в Таланге. Двух пострадавших эвакуировали на носилках. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Сообщение о дорожной аварии в районе школы Ban Lipon School и рынка Sompong Fresh Market поступило в полицейский участок Таланга около 00:30 ночи 19 мая.

Как следовало из полученной полицейскими информации, следовавший в сторону Памятника Героиням пикап потерял управление и врезался в припаркованный на обочине микроавтобус с желто-черными номерами коммерческого транспорта.

В результате аварии пострадали два человека – водитель пикапа Пракит Чукаованг, которому двумя дня ранее исполнился 41 год, и его 31-летняя пассажирка Нарымон Ватпхон. Обоих эвакуировали с места происшествия на носилках, поскольку и мужчина, и женщина повредили в результате ДТП ноги.

Полиция пока ничего не сказала о том, почему господин Чукаованг не смог избежать столкновения с неподвижно стоявшим на обочине микроавтобусом Phuket Elephant Sanctuary. О проверке водителя на алкоголь не сообщалось.