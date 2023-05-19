Два человека пострадали в ночной аварии на Пхукете

Сообщение о дорожной аварии в районе школы Ban Lipon School и рынка Sompong Fresh Market поступило в полицейский участок Таланга около 00:30 ночи 19 мая.
Как следовало из полученной полицейскими информации, следовавший в сторону Памятника Героиням пикап потерял управление и врезался в припаркованный на обочине микроавтобус с желто-черными номерами коммерческого транспорта.
В результате аварии пострадали два человека – водитель пикапа Пракит Чукаованг, которому двумя дня ранее исполнился 41 год, и его 31-летняя пассажирка Нарымон Ватпхон. Обоих эвакуировали с места происшествия на носилках, поскольку и мужчина, и женщина повредили в результате ДТП ноги.
Полиция пока ничего не сказала о том, почему господин Чукаованг не смог избежать столкновения с неподвижно стоявшим на обочине микроавтобусом Phuket Elephant Sanctuary. О проверке водителя на алкоголь не сообщалось.