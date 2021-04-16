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Два человека пострадали в ДТП на Пхукете

Пхукетский офис Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM-Phuket) подвел итоги шестого дня недели повышенной опасности на дорогах. В четверг, 15 апреля, были зафиксированы две аварии с участием мотоциклов.

Новости Пхукета

16 Апреля 2021, 03:23 PM
Источник: DDPM (Phuket)

Источник: DDPM (Phuket)

Согласно отчету DDPM-Phuket, 23-летняя Сучада чынбан заснула за рулем мотоцикла на Chaofa-Dowroong Rd. утром 15 апреля, что привело к падению на асфальт. На голове женщины был защитный шлем. В результате инцидента мотоциклистка получила многочисленные ссадины и синяки, первую помощь ей оказали в больнице Vachira Phuket Hospital.

Во второй половине дня в больницу Patong Hospital поступил 33-летний Саравут Пханген. Мужчина ехал на мотоцикле по Bangwan Rd. в Камале и столкнулся с другим двухколесным транспортным средством.

Господин Пханген находился за рулем без шлема, но серьезной травмы головы не получил. Вместо этого значительно пострадала правая ступня мотоциклиста: мужчина практически лишился одного из пальцев на ноге. Также господин Пханген повредил правую руку. О состоянии мотоциклиста, с которым он столкнулся, информации в отчете DDPM-Phuket нет.

Всего с начала недельной кампании в DDPM-Phuket зафиксировали 18 аварий, в которых погиб один человек (50-летний Хироши Чамото) и пострадали 17 человек. В ходе проверок на дорогах полицейские выписали свыше 3 тыс. штрафов. Наиболее частыми нарушениями стали езда без шлемов и водительских прав.

 

 

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