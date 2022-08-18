Два человека пострадали в аварии у поселка Supalai Essence

Водитель автомобиля Toyota Yaris и его пассажирка были госпитализированы после того, как их автомобиль вылетел с проезжей части и врезался в столь у въезда в поселок Supalai Essence на Srisoonthorn Rd.

Иккапоп Тхонгтуб

Автомобиль врезался в мачту уличного ощущения в 1 км к западу от Памятника Героиням. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Автомобиль врезался в мачту уличного ощущения в 1 км к западу от Памятника Героиням. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Автомобиль врезался в мачту уличного ощущения в 1 км к западу от Памятника Героиням. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция получила сообщение об аварии на Srisoonthorn Rd. в одноименном тамбоне Пхукета примерно в 5:13 утра четверга, 18 августа.

Прибыв на место ДТП, примерно в 1 км к западу от Памятника Героиням, полицейские и спасатели обнаружили хетчбэк Toyota Yaris белого цвета, врезавшийся в мачту электропередач.

В момент аварии в машине было два человека – 32-летний водитель Васан Сэлим и его 26-летняя пассажирка Данита Чиевапаттанапхан. Господин Сэлим получил лишь легкие травмы, госпожа Чиевапаттанапхан пребывала без сознания.

Обоих пострадавших доставили в больницу Thalang Hospital. Информация о текущем состоянии женщины отсутствует, причина аварии пока также не названа.