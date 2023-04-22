Два человека погибли в столкновении такси и мотоцикла на Пхукете

Количество смертей в дорожных авариях на Пхукете достигло 50 человек с начала года после ДТП с двумя погибшими, произошедшего на перевале Патонг-Карон в пятницу, 21 апреля. На следующий день число смертей выросло до 51, однако найти информацию о летальном инциденте 22 числа пока не удалось.

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Погибшие и пострадавшие в ДТП на Пхукете по состоянию на 22:00 вечера 22 апреля. Фото: ThaiRSC

Об аварии с двумя погибшими, произошедшей 21 апреля на участке прибрежной дороги между Патонгом и Кароном, сообщило отделение службы спасения Kusoldharm Foundation в Кату. Новость была опубликована в Facebook на следующий день после самого ДТП.

В сообщении говорится о столкновении автомобиля и мотоцикла, в результате которого скончались два человека. Никакой информации о личностях погибших в публикации не содержится, об обстоятельства ДТП говорится лишь, что «мотоциклист потерял управление и столкнулся с такси при прохождении изгиба дороги».

На фотографиях с места событий видно двух мужчин, лежащих на асфальте без признаков жизни. Также на дороге стоит серебристый седан с зелеными номерами такси, а перед ним лежит поврежденный мотоцикл. При этом машина находится в своей полосе, а мотоцикл – нет.

После ДТП на трассе Патонг-Карон количество смертей в авариях с начала года достигло ровно 50, таковы данные Комитета по дорожной безопасности в Таиланде (ThaiRSC). По итогам следующего дня, 22 апреля, показатель на сайте ThaiRSC вырос до 51 погибшего, но найти какую-либо информацию об этой аварии «Новостям Пхукета» не удалось.

По состоянию на 22 апреля прошлого года количество смертей на сайте ThaiRSC было равно 32. Таким образом показатель увеличился более, чем в полтора раза.

Количество зафиксированных госпитализаций после ДТП за период с 1 января по 22 апреля 2023 года – 7373 случая, за аналогичный период 2022 года – 5071 случай. Этот показатель вырос за год также почти в полтора раза.