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Два человека погибли в мотоциклетных авариях в Таланге

Две аварии с летальным исходом произошли на территории округа Таланг в понедельник, 10 апреля. В обоих случаях погибшие были на мотоциклах.

Иккапоп Тхонгтуб

11 Апреля 2023, 01:22 PM
Автомобилист сбил мужчину на мотоцикле, ехавшего по встречной полосе в Срисунтхорне. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Автомобилист сбил мужчину на мотоцикле, ехавшего по встречной полосе в Срисунтхорне. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Автомобилист сбил мужчину на мотоцикле, ехавшего по встречной полосе в Срисунтхорне. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Автомобилист сбил мужчину на мотоцикле, ехавшего по встречной полосе в Срисунтхорне. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Автомобилист сбил мужчину на мотоцикле, ехавшего по встречной полосе в Срисунтхорне. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Автомобилист сбил мужчину на мотоцикле, ехавшего по встречной полосе в Срисунтхорне. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Процент травм и смертей в мотоциклетных ДТП на Пхукете выше, чем в среднем по Таиланду. Фото: ThaiRSC

Процент травм и смертей в мотоциклетных ДТП на Пхукете выше, чем в среднем по Таиланду. Фото: ThaiRSC

Сообщение о первой аварии поступило в полицейский участок Таланга около 9:00 утра. Автомобиль и мотоцикл столкнулись на шоссе Thepkrasarrti Rd. в седьмом мубане одноименного района. Мотоциклиста доставили в больницу Thalang Hospital, где он скончался. Информация о личности погибшего отсутствует, подробности ДТП также неизвестны.

Вторая авария произошла в районе 16:00 на том же шоссе в Срисунтхорне. Там столкнулись мотоцикл и автомобиль, причем, согласно предварительному расследованию, оба водители проявили фатальную небрежность. Мотоциклист ехал по обочине встречной полосы против движения трафика, а двигавшийся навстречу автомобилист не смог затормозить из-за попавшего под педаль постороннего предмета. 

В статистике Комитета по дорожной безопасности Таиланда (ThaiRSC) за 10 апреля пока фигурирует только один погибший. При этом, согласно данным комитета, на долю мотоциклов приходится 93% всех случаев гибели людей и госпитализаций, которые попадают в статистику ThaiRSC (многие мелкие аварии просто не учитываются). При этом в целом по стране доля мотоциклов в авариях с погибшими и получившими серьезные травмы – 79%.

 

 

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