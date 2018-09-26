Два человека погибли в мотоциклетной аварии на Bypass Rd

Мотоциклист с пассажиркой потерял управление и врезался в придорожный столб на Bypass Rd. утром 26 сентября.

26 Сентября 2018 12:57:17

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Сообщение об аварии с двумя погибшими поступило в полицейский участок Пхукет-Тауна около 5:45 утра 26 сентября. Согласно сообщению, мотоциклист и его пассажирка скончались на месте после того, как их мотоцикл врезался в столб на Bypass Rd.

Прибывший на место событий наряд полиции обнаружил на дороге сильно поврежденный скутер Yamaha и тела двух жертв – 42-летнего Вана Таплау и 36-летней Мипры Табе-Эр из Чианг-Мая. Оба получили не совместимые с жизнью черепно-мозговые травмы.

Согласно полицейскому отчету, господин Таплау двигался на скутере в сторону Пхукет-Тауна и не справился с управлением, в результате чего его мотоцикл вылетел на обочину и столкнулся со столбом. В настоящий момент полиция изучает записи камер видеонаблюдения, которые могли зафиксировать момент ДТП.