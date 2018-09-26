The Phuket News
EPL Prediction Competition 2018-2019
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Два человека погибли в мотоциклетной аварии на Bypass Rd

Мотоциклист с пассажиркой потерял управление и врезался в придорожный столб на Bypass Rd. утром 26 сентября.

Иккапоп Тхонгтуб

26 Сентября 2018 12:57:17

Фото: Иккапоп Тхонгтуб
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Сообщение об аварии с двумя погибшими поступило в полицейский участок Пхукет-Тауна около 5:45 утра 26 сентября. Согласно сообщению, мотоциклист и его пассажирка скончались на месте после того, как их мотоцикл врезался в столб на Bypass Rd.

Прибывший на место событий наряд полиции обнаружил на дороге сильно поврежденный скутер Yamaha и тела двух жертв – 42-летнего Вана Таплау и 36-летней Мипры Табе-Эр из Чианг-Мая. Оба получили не совместимые с жизнью черепно-мозговые травмы.

Согласно полицейскому отчету, господин Таплау двигался на скутере в сторону Пхукет-Тауна и не справился с управлением, в результате чего его мотоцикл вылетел на обочину и столкнулся со столбом. В настоящий момент полиция изучает записи камер видеонаблюдения, которые могли зафиксировать момент ДТП.

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Король Таиланда дал аудиенцию российскому послу
Король Таиланда дал аудиенцию российскому послу
История Пхукета: Как далеко заплывали на восток античные мореплаватели
История Пхукета: Как далеко заплывали на восток античные мореплаватели
Пхукетский спорт в ассортименте
Пхукетский спорт в ассортименте
Panwa House: Тайская кухня в старинном особняке на мысе Панва
Panwa House: Тайская кухня в старинном особняке на мысе Панва
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Чем грозит работа без ворк-пермита?

Чем грозит работа без ворк-пермита?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Купить билет
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
Желтые страницы Пхукета
Клубы, бары and пабы
Рестораны
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2018 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.