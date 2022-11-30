Два человека погибли в ДТП в Таланге

Водители двух саленгов погибли в результате аварии на трассе 4027 в тамбоне Тхепкрасаттри на севере Пхукета. Согласно предварительным данным, один мотоцикл с боковой тележкой пытался обогнать другой, но не смог совершить маневр, что привело к столкновению с двигавшимся во встречном направлении пикапом.

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Авария с участием пикапа и двух саленгов произошла в Таланге. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Авария с участием пикапа и двух саленгов произошла в Таланге. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Авария с участием пикапа и двух саленгов произошла в Таланге. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Капитан Корнпхумпхот Понгпайбун из полиции Таланга получил сообщение о серьезной дорожной аварии у гольф-клуба Mission Hills в районе 13:50 среды, 30 ноября.

На месте событий полицейские и спасатели обнаружили два поврежденных саленга, а также серый пикап Ford Ranger с повреждениями передней части кузова. Водитель одного из саленгов – 55-летний Сомйот Саватди – скончался на месте. Водитель другого – Ануват Арамраксери не указанного возраста – умер позже в больнице.

Управлявшая пикапом 33-летняя Тхотсаван Буньянит рассказала, что ехала по шоссе 4027 в сторону Паклока. Оба саленга двигались во встречном направлении, при этом непосредственно перед аварией один пытался обогнать другой, но не смог этого сделать.

Другие подробности столкновения неизвестны. Полиция намерена изучить записи с камер видеонаблюдения, прежде чем принимать решение о предъявлении обвинений женщине.