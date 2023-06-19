Два человека погибли в аварии на спуске с холма в Патонге

Полиция Патонга подтвердила гибель двух человек в результате сегодняшней аварии у храма Wat Suwan Khiri Wong, где вылетевший на встречную полосу грузовик врезался в пикап. И водитель, и пассажир пикапа скончались. Предварительная причина аварии – отказ тормозов у грузовика на спуске с холма.

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Авария с участием грузовика и пикапа произошла на въезде в Патонг примерно в 1:25 дня. Спускавшийся с холма грузовой автомобиль транспортной компании из Накхон-Патхома потерял управление и вылетел на полосу встречного движения, по которой поднимался в гору пикап Isuzu D-Max с пхукетскими номерами.

В кабине пикапа находились два человека. Спасателям потребовалось несколько десятков минут, чтобы вскрыть металл при помощи специальных инструментов и достать из автомобиля. И водитель, и пассажир погибли.

В публикации пхукетской редакции Radio Thailand указаны следующие имена погибших – Прасат Пратип На-Таланг (64 года) и Камет Чуаджуан (62 года). В текст приводится и имя водителя – Пиярат Кэупрасит (38 лет). В результате аварии он вывихнул плечо.

На дверях кабины грузового автомобиля указано имя Прапхоп Буньярак, а также номер телефона, по которому в Facebook находится страница транспортной компании Chokamnuay Service. В ее рекламных объявлениях в качестве контактного лица указывается некто Прасерт Буньярак.

На фотографиях автопарка Chokanmuay запечатлены грузовые автомобили с номерными знаками, отличающимися на единицу и две единицы (хх-хх89 и хх-хх90) от номеров машины, попавшей в аварию в Патонге (хх-хх88). Впрочем, именно того грузовика, который потерял управление на спуске с холма 19 июня, среди свежих фото нет.

Информация о причинах аварии отсутствует, однако версия об отказе тормозов уже прозвучала. Финальный отрезок спуска с холма на протяжении многих лет известен авариями с крупнотоннажным и крупногабаритным транспортом, оснащенным пневматическими тормозами. При этом власти ранее говорили о том, что у них есть отдельные опасения относительно водителей из других провинций, которые могут быть не знакомы с дорогой.