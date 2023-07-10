Два человека погибли при обрушении эстакады в Бангкоке

Два человека погибли и еще десять получили травмы при обрушении сегмента недостроенного путепровода Luang Phaeng Rd. в Бангкоке вечером 10 июля.

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Сегмент эстакады протяженностью около 500 м, проходящий над перекрестком у храма Wat Polmanee, рухнул около 18:00, сообщает Bangkok Post. Обрушившийся сегмент представлял собой часть 2,2-километрового путепровода Оннут – Лат-Крабанг в столице.

Согласно данным предварительного расследования, причиной обрушения стал кран, упавший при подъеме бетонной конструкции. Элементы будущей эстакады рухнули с высоты на находившиеся на дороге автомобили и придорожные коммерческие постройки.

Двое людей, погибших на месте событий, находились внутри автомобилей, на которые упал бетонный сегменте эстакады. Также инцидент оставил часть Бангкока без света. Проводится расследование. Момент обрушения был снят на видео.

Инцидент произошел на фоне дискуссии в интернете касательно надежности тайских эстакад. Соответствующий вопрос задал некий японский турист, сфотографировавший опору одного из путепроповодов и поинтересовавшийся, не слишком ли узкая и тонка структура. Официальные лица заверили, что все подобные конструкции проектируются по международно признанным стандартам.