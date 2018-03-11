Два человека погибли при крушении самолета Паклоке Легкий самолет разбился в Паклоке около 10:30 утра субботы, 10 марта. Иккапоп Тхонгтуб 10 Марта 2018 12:52:20 Фото: Иккапоп Тхонгтуб Капитан полиции Таланга Натти Пичитчайнитимет подтвердил «Новостям Пхукета» информацию о крушении легкого самолета в Паклоке утром 10 марта. Как указал капитан, в районе пхукетского аэропарка разбился самолет с позывным Butterfly 05 (HS-PMS), принадлежащий Siam Aviation Association (SAA). По словам капитана Пичитчайнитимета, управлявший самолетом пилот и один из его пассажиров погибли на месте. Два других пассажира – студенты Технического колледжа Таланга – госпитализированы.