Два человека находятся в коме после пьяной драки между бирманскими мигрантами

Вечер за бутылкой спиртного в лагере бирманских рабочих в Таланге перерос в драку, по итогам которой два человека были госпитализированы с нанесенными холодным оружием ранениями. Пострадавшие в настоящий момент находятся в коме.

Иккапоп Тхонгтуб

Около 22:00 вторника, 2 июля, персонал больницы Thalang Hospital сообщил в местный полицейский участок по поступлении двух пациентов с колотыми ранами. Оба пострадавших были гражданами Мьянмы, трудовыми мигрантами из лагеря строительных рабочих в тамбоне Тхепкрасаттри.

После получения сообщения лейтенант Сопанат Наяо в сопровождении других полицейских нанес визит в больницу, чтобы выяснить у врачей подробности о состоянии госпитализированных. Оба получили серьезные повреждения жизненно важных органов и находились в коме. На этом фоне медики уже приняли решение перевезти мужчин в Vachira Hospital Phuket.

Коллега лейтенанта Наяо – младший лейтенант Син Сайчит – посетил лагерь строительных рабочих, где произошла драка. Офицер выяснил, что в конфликте участвовали четыре человека, двое из которых были госпитализированы, а двое оставшихся скрылись. Во всяком случае такую версию озвучили очевидцы.

По словам очевидцев, драке предшествовало совместное распитие четырьмя рабочими спиртных напитков. Других подробностей полиция пока не выяснила из-за языкового барьера. В настоящий момент расследование продолжается.