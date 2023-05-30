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Два человека арестованы за магазинную кражу на Пхукете

Полиция Пхукет-Тауна арестовала двух мужчин по обвинению в краже товаров на 1700 бат из магазина хозяйственных товаров в Пхукет-Тауне. К моменту прибытия полицейского наряда подозреваемые были задержаны сотрудниками магазина и дожидались полицейских, сидя перед зданием со связанными руками.

Иккапоп Тхонгтуб

30 Мая 2023, 09:54 AM
Мужчин в возрасте 44 и 50 лет поймали при краже из магазина машинки для стрижки волос и грузовой сетки для пикапа. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Мужчин в возрасте 44 и 50 лет поймали при краже из магазина машинки для стрижки волос и грузовой сетки для пикапа. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Мужчин в возрасте 44 и 50 лет поймали при краже из магазина машинки для стрижки волос и грузовой сетки для пикапа. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Мужчин в возрасте 44 и 50 лет поймали при краже из магазина машинки для стрижки волос и грузовой сетки для пикапа. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Мужчин в возрасте 44 и 50 лет поймали при краже из магазина машинки для стрижки волос и грузовой сетки для пикапа. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Мужчин в возрасте 44 и 50 лет поймали при краже из магазина машинки для стрижки волос и грузовой сетки для пикапа. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Мужчин в возрасте 44 и 50 лет поймали при краже из магазина машинки для стрижки волос и грузовой сетки для пикапа. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Мужчин в возрасте 44 и 50 лет поймали при краже из магазина машинки для стрижки волос и грузовой сетки для пикапа. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Сообщение о задержанных магазинных ворах поступило в полицейский участок Пхукет-Тауна около 14:00 понедельника, 29 мая. В качестве места событий был указан небольшой тайский хозмаг под название «Апинья канкха» в районе Талад-Яй.

Приехав на место событий, полицейские обнаружили двух подозреваемых, которые сидели перед магазином со связанными руками. Перед мужчинами, фигурирующими в отчете как 44-летний Нум и 50-летний Сан-Ан были выложены украденные ими грузовая сетка для пикапа и машинка для стрижки волос.

Полицейские решили, что в наручниках необходимости нет, и погрузили подозреваемых в свой пикап в том виде, в котором они были.

Нума и Сан-Ана доставили в полицейский участок Пхукет-Тауна для регистрации факта ареста и дальнейших предусмотренных законом процедур. Однако в сообщении полиции отсутствует прямое указание на то, что мужчинам были предъявлены обвинения именно в уголовном преступлении, которым является кража.

Статья 334 Уголовного кодекса Таиланда (кража без отягчающих обстоятельств) предусматривает до трех лет тюрьмы и до 60 тыс. бат штрафа. Размер штрафа был увеличен поправками в УК от 2017 года.

 

 

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