Два бара оштрафуют за работу сверх разрешенных часов

Два питейных заведения в Пхукет-Тауне и Вичите будут привлечены к ответственности за осуществление деятельности без требуемых лицензий и работу сверх разрешенных часов, включая продажу спиртного после полуночи. Нарушения были выявлены в ходе ночных инспекций 23 и 24 февраля. которые проводились на основании жалоб «добропорядочных граждан». В одном из случаев уликой стали чеки из заведения, обнаруженные у мужчины с бутылкой виски. На них было указано название бара, где тот купил бутылку, и время продажи.

Новости Пхукета

Первым состоялся рейд в баре Vlog Bar на Chanacharoen Rd. в центре Старого города. Официальные лица во главе с заместителем главы окружной управы Вичетом Суянаном и заместителем начальника полиции Пхукет-Тауна подполковником Пратуангом Понманой пришли туда после 1:00 ночи. Силовую поддержку обеспечивали простые полицейские и волонтеры терробороны OrSor, личной гвардии окружных управ, неподотчетной ни армии, ни полиции.

В момент визита официальных лиц в баре Vlog Bar отдыхали около 200 человек, продавалось и употреблялось спиртное, играла живая музыка. Ревизоры задержали «менеджера» заведения – некого господина Висарута в возрасте 28 лет, которому предъявили обвинения в работе без лицензии (у бара были не все требуемые бумаги) и в продаже спиртного сверх отведенных часов. Фамилия мужчины названа не была.

На следующую ночь, примерно в 00:20 пятницы, 24 февраля, ревизоры пришли в заведение Krat Praiwan, которое также было открыто после полуночи, хотя находилось вне выделенной развлекательной зоны, где разрешена работа до 2:00.

Ответственный за заведение сотрудник, имени которого официальные лица не назвали, был доставлен в полицейский участок Вичита, где ему предъявили те же обвинения, что и господину Висаруту из Vlog bar.

Согласно заявлению официальных лиц, оба рейда проходили после получения властями жалоб на работающие по ночам заведения от «добропорядочных граждан».

Напомним, что 20 февраля администрация провинции Пхукет отдала распоряжение властям на местах усилить контроль за соблюдением ночными заведениями разрешенных часов работы. В тот же день начались рейды.

Приказ по провинции 0018.1/1463 (с пометкой «максимально срочно») был выпущен от имени губернатора Пхукета Наронга Вунсиеу, но подписан вице-губернатором Анупапом Родкваном Йодрабамом. Именно с такого приказа началась тремя неделями ранее охота на нелегальных таксистов.

В приказе говорится, что он выпущен на фоне жалоб в соцсетях, а также прямых обращений граждан в органы власти с сообщениями о ночных клубах и других заведений питейно-музыкального профиля, «открытых сверх указанных в законе часов» в Патонге и округе Мыанг-Пхукет.

В связи с этим приказ предисывает главам всех трех округов Пхукета совместно с полицией принять меры по выявлению и пресечению подобных нарушений, а также активно реагировать на поступающие жалобы граждан. От окружных управ требуют «действовать более жестко».

При этом в приказе не говорится о том, до какого часа должны работать развлекательные заведения. Поскольку закон не менялся, то формально это 2:00 ночи для выделенных развлекательных зон (к ним относится Bangla Rd. и как минимум раньше относилась Taina Rd. в Кароне) и 00:00 для всех остальных мест (если зонирование не менялось, то в Раваи, Чалонге и Пхукет-Тауне развлекательных зон нет). Однако в последние месяцы в контексте работы ночных заведений все стороны упоминают только 2:00, как если бы этот лимит действовал для всех баров и клубов.

Кроме того, на практике некоторые районы Пхукет-Тауна долгие годы были и остаются неофициальными развлекательными зонами. Клубы и бары там не останавливают работу ни в 00:00, ни в 1:00 – но исправно и закрываются в 2:00.