Dusit Thani планирует экспансию на 2,6 мрлд

Dusit Thani Plc планирует вложить 2,6 млрд бат в расширение и повышение качества свого потфолио отельной и жилой недвижимости в ближайшие один-два года.

Новости Пхукета

9 Июня 2019, 09:00 AM

Фото: Dusit Thani

Как пишет Bangkok Post со ссылкой на гендиректора группы Супхаджи Сутхумпун, около 300 млн пойдет на реновацию Dusit Thani Hua Hin, отель закроется на ремонт в июне и откроется к началу высокого сезона. Аналогичная сумма будет потрачена на реновацию и смену концепции Dusit Thani Pattaya в следующем году. Кроме того, около 1 млрд бат планируется вложить в строительство жилого поселка в Хуа-Хине, название которого пока не анонсировано.

Новые проекты на Пхукете в ближайших планах Dusit Thani отсутствуют. В 2019-2020 годах компания планирует сконцентрировать внимание на зарубежных рынках, таких как Китай, Сингапур и Бахрейн. Ранее в этом году Dusit Thani уже открыла пять отелей на Филиппинах, в Дохе, Дубае и Бангкоке.